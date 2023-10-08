陸9月底外匯存底3兆1151億美元小減1.42％ 專家：保持基本穩定

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大陸國家外匯管理局7日發佈的統計數據顯示，截至2023年9月底，大陸外匯存底規模為3兆1151億美元，較8月底下降450億美元、降幅為1.42％。對此，大陸國家外匯管理局有關負責人表示，9月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟資料等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，匯率折算和資產價格變化等綜合作用導致當月外匯存底規模下降。

民生銀行首席經濟學家溫彬溫彬認為，當前外部環境依然複雜嚴峻，世界經濟增速放緩，全球通膨再次面臨油價回升壓力，主要經濟體貨幣政策的不確定性上升，導致國際金融市場波動加劇。就大陸國內經濟而言，隨著穩增長政策落地顯效，呈現回升向好態勢，有利於國際收支總體平衡，有助於外匯存底規模繼續保持基本穩定。

另根據大陸國家外匯管理局日前發佈的《2023年上半年中國國際收支報告》顯示，下半年外匯管理部門將完善中國特色外匯存底經營管理，保障外匯存底資產安全、流動和保值增值，更好發揮外匯存底維護宏觀經濟金融穩定的「壓艙石」作用。

值得一提的是，大陸國家外匯管理局同日公佈的資料顯示，截至2023年9月底，中國人民銀行黃金儲備為7046萬盎司，較上月上升84萬盎司。這也是人行黃金儲備連續第11個月增加。

業內人士表示，黃金具有金融和商品的多重屬性和避險、抗通膨、長期保值增值等優點。在國際儲備組合配置中加入並動態調整黃金儲備部位，有利維護國際儲備的安全性、流動性和收益性。