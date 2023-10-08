大陸A股交易「T＋0」？ 證監會定調：時機尚不成熟 正研究延長交易時間

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大陸長假後A股將延長交易時間，並在部分股票上試行「T＋0」（股票成交當天就可完成股票和價款清算交割）交易的傳言備受關注。對此，滬深交易所7日傍晚同步回應，「關注到上述傳聞，相關內容不屬實」。但稍早8月大陸證監會方面也表示，正研究適當延長A股市場交易時間，由於涉及面廣、影響面大，交易所正在深入研究論證。

早在2020年，就曾有大陸全國人大代表提議，大陸股市的交易時間只有4小時，建議增加到5小時。也有投資者認為，需要增加的是每年的交易日，而不是延長每日交易時間。整體來看，有些人認為對延長交易時間投贊成票，也有的投資者認為，要在「T＋0」交易機制下延長才對中小投資者有意義。

根據第一財經引述廣西大學副校長、南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，延長A股交易時間可以增加市場的交易量和活躍度，有利於投資者更多參與市場交易，提高市場的定價效率。同時還能改善市場定價效率，加強與國際市場的聯動性與國際競爭力，助力滬深兩地建設國際金融中心。

而對於近日風傳的「T＋0」交易，滬深交易所7日則明確回應，現階段A股市場實行「T＋0」交易的時機不成熟。

事實上，關於推出「T＋0」的說法也不陌生，幾乎在大陸股市低迷期都會出現類似的聲音。鑫鼎基金首席經濟學家胡宇認為，「T＋0」交易有利有弊，利處是可以活躍市場，提升交易活躍度，並與國際接軌；弊處也比較明顯，例如容易被量化基金「割韭菜」等。