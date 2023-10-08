北市行人死亡數增75％ 議員狂轟「受傷之都」

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台北市長蔣萬安就任近1年，北市事故死亡數增加4成，行人死亡數更提高75％，漲幅全國最高。民進黨台北市議員趙怡翔批評，首善之都成「受傷之都」，北市府失靈。台北市長蔣萬安回應，已對數據深刻檢討，蔣萬安回覆，交通會報中已對於數據深刻檢討，相較去年的確增加幅度相當高，下半年面對嚴峻挑戰，將嚴格執法、加強宣傳。

依交通部數據，台北市今年1月至7月交通事故死亡73件，較去年同期增加40.4％，高齡者死亡事件42件，提升55.6％，行人則發生28件死亡事故，漲幅75％，案件量為全國最高。其中酒駕致死傷146件，漲幅8.1％。

民進黨台北市議員趙怡翔指出，上會期許多指標已經開始亮起紅燈，但當時蔣萬安剛上任，應給予改善的空間與時間，但這會期數據未獲改善，反而事故總件數還達到歷年新高，死亡案件漲幅更成為6都之冠。全台人口第4名，行人死亡率卻是第1名。

他說，每個數據背後有姓名、有家人，代表的是平白無故喪失的生命。台北市首善之都已成為交通「受傷之都」，代表台北市政府失靈，且新會期預算未足以重視交通改革的議題，甚至明年度要改善鄰里交通環境的預算都只剩200萬。

蔣萬安回覆，交通會報中已對於數據深刻檢討，相較去年的確增加幅度相當高，也要求警察局、交通局擬定具體計畫。且下半年面對嚴峻挑戰，過往7、8月到年底事故均呈現上升的情況，將嚴格執法、加強宣傳。

交通局長謝銘鴻補充，已編列分期分年計畫，與新工處合作，今年底完成5條標線行人道，目前已完成2條。