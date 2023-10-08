需求逐步恢復 9月份中國物流業景氣指數明顯回升

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中國物流與採購聯合會發布的2023年9月份中國物流業景氣指數為53.5％，較上月回升3.2個百分點；中國倉儲業指數為53.5％，較上月上升1.5個百分點。

中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，9月份，受政策顯效、需求逐步恢復和市場預期向好等因素影響，物流業景氣指數較上月明顯回升。各分項指數均有不同程度回升，其中業務總量指數、新訂單指數、庫存周轉次數指數和從業人員指數較上月回升超過3個百分點。

從區域看，東中西部地區業務需求均衡增長。後期，隨著穩需求、穩增長、提信心等政策持續發揮作用，經濟和物流運行具備站穩回升基礎。

業務總量指數和新訂單指數回升，供需兩端繼續改善。9月份，業務總量指數和新訂單指數分別為53.5％和53.3％，較上月分別回升3.2和3.8個百分點。顯示出受政策推動，市場供需均有所改善。

從業人員指數回升，物流從業人員就業形勢穩定。9月份，從業人員指數較上月回升3.1個百分點，第三季較第二季回升0.2個百分點，顯示出物流崗位就業形勢保持穩定。

固定資產投資完成額指數回升。9月份，固定資產投資完成額指數較上月回升1.9個百分點。顯示出物流相關投資增加，且相關固定資產投資完成情況穩定。

從後期走勢看，本月業務活動預期指數為58.8％，較上月回升2.8個百分點，保持在較高運行區間，物流行業信心保持積極樂觀。