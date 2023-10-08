響應手機回收月！花蓮縣環保局抽獎iPhone15帶回家

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每年10月為「手機回收月」，花蓮縣環保局響應環境部「回收舊機抽新機」活動，將回舊手機兌換地點公布在臉書粉絲專頁，並將環保局設為常駐兌換點，方便民眾回收舊機，即日起至31日止回收1支舊手機，就能獲得1張抽獎序號，集滿3次，系統再加碼1次，最高有機會將最新上市的iPhone15帶回家。

科技日新月異，新3C產品持續上市，汰舊換新的手機恐對環境造成汙染，因此，環境部自2019年起，訂定每年10月為手機回收月，只要回收舊手機，即有機會換新機，據統計，2019年至2022年共回收17萬5000支手機，反應堪稱熱烈。

花蓮縣環保局指出，今年手機回收月活動即日起至10月31日開跑，民眾每回收1支廢手機即可獲得一張抽獎序號，至活動網頁登入序號後即可參加抽獎活動，特別的是，環境部此次額外加碼「手機回收3＋1」，每回收3支廢手機可再加贈1次抽獎機會，意即回收愈多，中獎機會愈大。

環保局說，民眾可將廢手機攜至環境部配合企業指定門市回收，同時環保局響應本次活動，將環保局設為常駐兌換點，且辦理宣導活動時，也會搭配手機回收活動，方便民眾回收兌換抽獎序號；相關兌換地點及時間可上「花蓮縣資源回收走透透」臉書粉絲專頁查詢，專頁也會提供許多資源回收相關訊息

環保局提醒，手機回收兌換序號即日起至10月31日止，活動登錄期限則是到11月13日中午12點止，環境部預計在11月下旬抽出幸運得主，活動詳情請可上環境部資源循環署網站（https://www.reca.gov.tw/），或民眾抽獎登錄網（https://phonerec.com.tw/）查詢。