步行至捷運站僅5分鐘 土城2青年社宅年底完工

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新北市青年社宅再添生力軍！土城區永和段及大安段2處青年社宅，將於今年年底完工，明年初辦理公告招租，預計共可提供154戶，房型有1至3房可選擇，租金適用2013年公告租金分級原則，以民眾可負擔能力分級，確切租金目前由新北住都中心參考市場行情評估中，將於招租時一併公告。

永和段社宅位於土城承天路4巷旁，距離捷運永寧站約200公尺，提供1房型29戶、2房型27戶及3房型10戶，共66戶；大安段則鄰近土城區中央路三段89巷，位於承安公園旁，離捷運約550公尺，共有1房型38戶、2房型34戶以及3房型16戶，共88戶。

2處社宅皆有交通便捷的優勢，步行至捷運站約5分鐘，且鄰近65線及高速公路，周邊還有百貨商場、圖書館、活動中心，生活機能完善，郊山還有桐花公園，正式營運後可望成為租屋族的另一種選擇。

城鄉局長黃國峰指出，社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，未來土城區包含營運中、興建中及規劃中共可提供約6000戶以上。

城發局補充說明，2處社宅都是以「工業區變更回饋捐贈方式」取得可建築用地，永和段為1棟地上12層、地下3層建築，大安段則是1棟10層地下3層建築，室內空間於規畫設計階段即納入環境永續概念，融入綠建築、智慧建築、通用設計等，亦曾獲得國家卓越建設獎。