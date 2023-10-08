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屏東殉職消防員生前紀錄片 全家總動員幫賴俊儒追外籍妻

  • 中時即時 池宗玲
賴俊儒（左）生前曾與妻子薩洱瑪分享2人的愛情故事。（客家電視台提供）
賴俊儒（左）生前曾與妻子薩洱瑪分享2人的愛情故事。（客家電視台提供）

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客家電視台《活力新故鄉》9日將播出上月底因為明揚惡火殉職的消防員賴俊儒，與來自英國伯明罕的薩洱瑪的愛情故事。導演洪聖芬回憶拍攝過程說道，「最感動的是，他們一家人的感情很深厚、很緊密，是很有愛的家庭，尤其當俊儒的父母知道他喜歡薩洱瑪時，幾乎是全家總動員，幫俊儒追妻。」

導演還透露，另一個讓人感動的故事，「這段異國婚姻是俊儒努力下的甜蜜果實，你很難想像一個不懂英文，甚至聽不懂英文的大男孩，沒有因為語言的隔閡而怯場」。她說，這支紀錄片是兩人相處點滴的最後完整紀錄，希望透過這支紀錄片能為家屬留下溫暖美好的回憶。   薩洱瑪在大學畢業後來台灣教書和旅遊，來台7年遇到身為消防員的賴俊儒，2人定居高雄。出生巴基斯坦的薩洱瑪，信奉伊斯蘭教，賴俊儒為了讓她有「家」的感覺，特別在家中準備一間祈禱室，讓她在台灣也可以有宗教的寄託，愛妻的賴俊儒也隨著薩洱瑪入伊斯蘭教，每周五固定陪她去清真寺，延續薩洱瑪的信仰，兩人更在台灣清真寺訂婚，並於去年12月在台灣登記結婚。

因為信奉伊斯蘭教的關係，不能吃豬肉，賴俊儒就笑說：「現在不能吃薑絲炒大腸，但還是可以吃其他東西，來彌補心裡面的空虛。」表現出對薩洱瑪的包容尊重與愛。《活力新故鄉》每周一晚間9點在客家電視頻道與官網同步播出，每周二早上11時30分重播。

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