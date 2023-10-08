遊客注意！永安漁港漁市11月全區停業 90攤換約整修

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桃園市永安漁港每逢假日總湧入遊客人潮，再加新屋綠色隧道、永安海螺館等特色景點加持，是桃園人氣景點之一。目前永安漁港觀光漁市共有90間攤商，每逢2年一次換約期皆會內部整修，中壢區漁會表示，今年11月「全區停業1個月」，預計12月1日重啟營業。

永安漁港為全台唯一客家漁港，是許多民眾逛漁市、買海鮮、吃小吃的遊憩選擇，琳瑯滿目的漁獲和餐點，是許多饕客所愛。橫跨漁港南北兩岸的永安觀海橋，橋身長達110公尺，民眾白天可在橋上一覽漁港風光，黃昏可賞夕陽，夜間橋身點亮彩色光影，是一大美景，每到假日總是遊客如織。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港觀光漁市共分「鮮魚區」新鮮漁獲的集散中心、「乾貨區」有各式炸燒烤海鮮和飲料、「熟食區」主要為海鮮餐廳，分別有38、32、20間攤商進駐，每月第2及第4個周一公休，簽2年1約皆經營多年，每逢2年一度的換約期間，皆會暫停營業整修，今年11月將全區停業1個月。

黃德汶說明，11月除有大多數攤商續約作業外，也要整修漁市內部環境，包括地板和牆面重新整理，熟食區餐廳的排油煙機也要徹底清理。停業期間，有攤商趁此機會已規畫好外出旅行，也有少數攤商會到漁市外擺攤營業，提醒遊客注意漁市暫停營業時間，預計12月1日重啟營業。