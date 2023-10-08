國慶連假逛世客博4特色市集 客家排隊名店全集結

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2023世界客家博覽會開展後即有很大的迴響與好評，遊客絡繹不絕，而在世客博主場館旁的「桃客饗樂」、「好客等路」、「串客派對」與「好客農市」等四大特色市集，也吸引許多民眾前往。其中「桃客饗樂」美食市集更帶來豐富的味蕾饗宴，除了桃園在地特色美食，還有來自各縣市的美食名攤，市集內有傳統客家美食，如客家菜包、水粄及野薑花粽等，還有特地研發的創意客家美食，例如客家小炒美式漢堡及擂茶雞蛋糕等，傳統結合創新蹦出新滋味，各式各樣的美食、飲品及點心，國慶連假期間等著大家一起來品嚐！

來自苗栗縣的「貓貍客家美食坊」， 以客家特色醃製品如蘿蔔乾和蘿蔔絲為主題，巧妙地融合了自然原色和四季時蔬的新鮮食材，並融合現代創意思維，推出了傳統型客家米食三寶「月桃葉粽、粢粑、豆腐水粄」，以及創意型客家四喜菜包「花、開、 富、貴」，傳承台灣道地的客家米食風味。

不容錯過的還有楊梅的「香圓食品」，這家傳承三代的老店，以多樣的客家米食聞名，在攤位上可以購買到「天然葉綠素」草仔粿（艾粄），草仔粿的粿皮加入艾草與鼠麴草，再配上鹹香的內餡，相當美味。除了草仔粿之外，其他還有紅龜粿（紅粄）、客家菜包、桂圓米糕及紅豆鹼粽等，通通都是客家的傳統美食。

另外，來自新北的客家美食攤商「大嬸婆大心奇雞」選用台灣在地種植的新鮮野薑花葉，搭配橡木桶蒸煮的花東縱谷糯米，並使用野薑花根粉代替味精和人工調味料，包裹著豬肉、蘿蔔乾、蝦米、紅蔥頭、香菇等優質食材，綻放出獨特而清新的花香口感，一定會讓輕食愛好者讚不絕口。

至於來自屏東的「鍾家客家食堂」，精選萬巒上等豬腳，搭配精心調製的醬料，呈現出豬腳皮厚、筋多、瘦肉有彈性的美味，定能滿足味蕾、喚醒食慾。

如果喜歡挑戰創意料理，市集也不會讓人失望，桃園的「渦輪漢堡」，創意十足地將客家小炒和梅干扣肉融入美式漢堡，中西合璧意外蹦出的好滋味，讓每一口都充滿驚喜！

同樣來自桃園的「喵喵～上菜囉雞蛋糕」為了世客博的舉辦，將造型可愛的雞蛋糕特地融入客家擂茶，激發出具客家特色的創新口味「擂茶串串雞蛋糕」，造型獨特、可愛，擂茶的香氣又融入鬆軟的雞蛋糕中，為甜品愛好者帶來獨特的享受。

為了提升民眾的舒適度，桃園市政府搭設8米高大型篷房帳，搭配全區灑水降溫系統、掛設48盞風扇及設置2台水冷扇， 並配置可容納 200 人的共食區桌椅，讓民眾可以在品味美食的同時，能有舒適的用餐環境，在看展之餘，可稍作休息。

走過、路過、千萬別錯過這場美食之旅！2023世界客家博覽會展期自8月11日至10月15日，共規劃世界館及台灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；「桃客饗樂」美食市集營業時間為週一至週四上午11點至晚上7點，週五至週日則是從上午11點營業至晚上9點，歡迎國內外民眾前來一同品味世界客家博覽會的獨特滋味。