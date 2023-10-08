之前聲援「Linbay好油」被要求道歉 管中閔：我的指責何錯之有

台大前校長管中閔日前發文暗地聲援農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘，不過後來警方證實林遭恐嚇一事是自導自演，有些人因此要求管中閔道歉。管中閔今天在臉書以自身為例發文表示，「這些威脅真實存在，縱容者也一再包庇護航，我的指責何錯之有？」

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘上月自爆全家皆遭網友恐嚇威脅時，管中閔在臉書發文表示：「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」他的發文是在聲援「Linbay好油」。不過警方調查後證實「Linbay好油」是自導自演，一些網友因此要求管中閔道歉。

管中閔今天在臉書發文表示，他半個月前貼出 「是誰縱容這些（威脅別人的）雜碎？」 這段話時，為什麼這些現在來留言的人沒立刻來要我道歉？因為他們知道自己的同志或網軍很可能真幹了這件威脅人的事，所以當時噤不敢言（否則豈不早就出動攻擊了）。

管中閔說，等到這些網軍後來發現此事不是自己人所為，而是當事人自導自演的鬧劇，因此大喜過望，覺得撿到槍，於是紛紛跑來要他道歉。但他既不是自導自演者，指責的又是威脅者和縱容者，他為什麼要道歉？網軍又憑什麼要他道歉？

管中閔表示，除了最近這齣自導自演的戲，難道過去就沒有其他威脅者和縱容者嗎？當然有，他自己就親身經歷過。2018年1月他就被人在全國媒體前公開威脅：「自行退選，否則不死也半條命」。這樣的威脅是誰縱容的？誰又為此威脅道過歉？然而，社會上只有他受過類似威脅嗎？ 這些威脅既然真實存在，縱容者也一再包庇護航，我的指責何錯之有？

管中閔說，你們這些人從來就不敢直面自己人過去的惡行，只會聚眾霸凌。他今天也明白的說：你們就是眾多縱容者之一；威脅別人的是雜碎，你們也不遑多讓。他如今既不是公眾人物，也沒有行政職務，不需要忍耐別人對他的惡意攻擊和污衊，因為他2018年已經受夠了，也不會鳥你們這群雜碎。