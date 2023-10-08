秋季新菜！台北W飯店推秋蟹料理迎饕客 鮮蟹入菜、港點滿足味蕾

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每年的9到12月是螃蟹最肥美的季節，台北W飯店紫艷中餐廳推出期間限定的秋蟹料理，滿足饕客品味季節蟹鮮的心願。包括大閘蟹、處女蟳、沙公、沙母，搭配清蒸、避風塘等5種別具風格的烹調方式；不喜剝殼的饕客也可品嘗「鹽漬櫻花蟹肉鳳眼餃」、「蟹粉小籠包」等精緻港點；主食類則有「生炒沙母糯米飯」和「酒香沙母蒸肉餅」的選擇，盡享秋季鮮美旬味。

秋蟹美饌中歷年人氣居高不下的大閘蟹，主廚團隊嚴選新北市三芝區大屯山下「蟹蟹」農場生態養殖的品種，首推以清蒸方式體驗飽滿蟹黃和蟹膏的原味；今年首度創新推出「黑白胡椒馬告炒」，特選台灣原生種香料馬告，藉由其自帶的優雅檸檬香氣、中和胡椒的嗆辣，並將螃蟹加入醬汁中一同燜煮，鹹香入味；另有「花雕蛋白雞油蒸」將花雕酒、雞油與蛋白淋上螃蟹後蒸煮，讓每一吋蟹肉更顯細緻鮮嫩，入口帶有溫潤酒香；而「宜蘭三星蔥薑爆」則是先將螃蟹煎炸過後，再與蔥薑混合爆炒；「避風塘」亦是先酥炸再拌入蒜末及祕製醬料，屬於最為經典的作法。

主廚團隊依據各款蟹種特色，推薦採用清蒸烹調處女蟳，突顯蟹肉鮮甜；擁有濃郁蟹膏的沙母建議以「花雕蛋白雞油蒸」更加提升整體風味；沙公則適合選擇「黑白胡椒馬告炒」、「宜蘭三星蔥薑爆」、「避風塘」等重口味手法烹調，烘托厚實彈嫩的肥美肉質，吃起來最為過癮。

品蟹之餘，紫艷中餐廳還推出2款增添飽足感的限定菜色，「生炒沙母糯米飯」於米飯翻炒過程中即加入沙母，將蟹肉的鮮美鎖入米粒中，口感粒粒分明又可以吃到蟹鮮美味；「酒香沙母蒸肉餅」則以手剁梅花肉拌入香菇粒、蝦米等配料打成肉餅，頂層鋪上沙母後進行蒸煮，完美吸收點滴精華，上桌前再淋上花雕酒，色香味俱全。秋蟹料理將於10月12日至12月12日限時推出，豐盛的秋蟹料理，每隻售價1080元起。