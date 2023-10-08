苗縣慶祝重陽節宣布好消息 明年發三節敬老金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

重陽節將近，苗栗縣三義鄉老人福利會7日在三義鄉五穀宮活動中心辦理「112年度重陽節民俗及客家歌舞表演活動」，邀請當地長輩社團參加演出，展現高齡者也可以活得健康、快樂又有活力。苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦受邀參加，並代表縣長頒發模範老人牌匾，她表示，縣長將會繼續兌現他的競選政見，明年起年滿 65歲以上及55歲以上原住民長者於春節、端午節及重陽節都能收到每節1000元禮金。

苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦、三義鄉長呂明忠及在地多位民代、村里長、社區協會理事長及志工出席活動，還有將近有200位民眾參加，每隊表演團體都精心準備打扮，服裝及道具齊全，相當熱鬧。

隨後縣長夫人也頒發「德高望重」牌匾給獲得全國第58屆模範老人獎的阮鐵誠，另頒獎給全國敬老楷模苗栗縣三義鄉老人福利會理事長林紹國，表揚他們的成就和熱心公益的精神。

縣長夫人陳美琦代表縣長來跟各位阿伯、伯母問安，她表示縣長鍾東錦關心老人的福利，競選提出的政見也會持續兌現，也謝謝公所目前積極配合縣府推動「敬老禮金」發放前置作業，明年起年滿 65歲以上及55歲以上原住民長者，春節、端午節及重陽節都能收到每節1000元禮金，配合其他政策，讓長者能享有更完善社會福利。

苗栗縣政府社會處表示，「活躍老化、幸福社區」是苗栗推動老人福利服務及照顧的核心價值，截至 112年9月底，苗縣老年人口數已達9萬9472人，占全縣總人口18.59％，截至目前縣內已設置 211個社區照顧關懷據點，布建率為77％，未來仍會積極推動關懷據點、長照據點、幸福學院及樂齡學習中心，透過多元、豐富的服務模式，提供長者聊天、共餐、活動的好所在。