進口蛋、美豬洗產地爭議連連 食藥署設專線給民眾檢舉

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從進口雞蛋、到美豬洗產地爭議，連連引發全國民眾食安恐慌，籠罩國人，衛福部食藥署今天表示，國內設有「1919」全國食安專線（簡稱「1919」專線），民眾若對食安、消費有疑慮，可透過專業諮詢服務，透過即時、安心、便利方式，給予適當協助。

食藥署表示，多年來國內設立有「1919」專線，包含衛福部食藥署的「02-27878200」諮詢服務專線，還包括行政院消保處「1950」消費者服務、農業部「02-4499595」農業客服諮詢、經濟部中小及新創企業署「0800-056476」馬上辦服務等。

食藥署表示，民眾可以善用「1919」專線，不論遇到食品檢舉及食品相關疑問諮詢等，「1919」專線，一通電話即有專人提供專業的協助。

不過，食藥署觀察發現，民眾對於「1919」專線使用率不高。林金富說，日前於進口蛋食安問題事件時，自9月1日到10月3日僅接獲3通電話，諮詢電話中以抱怨居多，而請民眾留下個資及相關具體事證時，又被拒絕，無法進一步處理。

食藥署副署長林金富表示，來電民眾問題，包括家住基隆民眾，通報雞蛋品質有問題，但因雞蛋已經丟掉，民眾也堅持不願意留下個人資料，還有民眾自述買了雞蛋，吃了一顆後，腸胃不舒服，希望政府加強把關，也未留下電話。

另外一位民眾則表示，買到品質不佳的雞蛋，把相關情況貼在臉書，擔心會被農業部告發、被政府約談，而民眾也堅持不留電話，食藥署無法做後續處理。

食藥署副署長林金富表示，專線服務時間為週一至週五上午8時到下午6時，專線服務窗口共有5項，1為食品檢舉、2為食品諮詢、3為消費問題、4為中小企業諮詢、5為生鮮農產諮詢，提供便捷的單一服務入口及檢舉、諮詢管道。