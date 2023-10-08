Nespresso迎萬聖 薑餅、拐杖糖咖啡暖胃開賣 咖啡機69折起

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充滿秋意及搞怪氣氛的西洋重頭戲「萬聖節」即將到來，隨著節慶氛圍逐漸濃厚，Nespresso即日起推出充滿節慶感的三款限量版咖啡膠囊。以南瓜香料蛋糕、薑餅、薄荷糖果為靈感，三款極具特色的限量咖啡風味限量登台，為味蕾營造出鮮明且具溫暖氣息的獨特風味。另即起至25日，凡買任100顆膠囊，即贈膠囊儲存展示罐乙個；購買任150顆膠囊，即贈膠囊儲存展示罐乙組；此外，Nespresso更祭出周年慶優惠，即日起至11月22日全系列咖啡機69折起。

延續去年Nespresso南瓜香料蛋糕風味咖啡熱賣的盛況，品牌不只今年再次讓該產品回歸，更首度針對喜愛多元、豐厚口感的Vertuo咖啡消費者推出同款風味咖啡，調和來自中南美洲與非洲阿拉比卡豆的風味咖啡，並加入帶有肉桂、丁香與小荳蔻等辛香料風味與蛋糕般的甜香風味。

Nespresso也推出Vertuo 薄荷糖果風味咖啡，靈感來自於兒時美好的「枴杖糖」甜美回憶，調和來自巴西、衣索比亞、中南美洲的阿拉比卡豆，採以分離烘焙法。以短時間輕度烘焙的方式散發出甜香風味，第二批次則以較長時間的烘焙方式展現其絲滑口感，獨特的薄荷糖果甜香風味，帶來歲末節慶濃濃的歡樂愉悅氛圍。

Nespresso Vertuo暖心薑餅風味咖啡同時首度登台，以西方冬季節慶限定的薑餅人、薑餅屋餅乾為靈感，將帶有暖心節慶氛圍的薑餅辛香風味與阿拉比卡咖啡的圓潤穀物香調完美相融，調和來自拉丁美洲和非洲的阿拉比卡咖啡，以巴西阿拉比卡豆帶出其完美平衡的口感，並以衣索比亞阿拉比卡豆展現其細緻迷人的香氣。整體以中深焙打造圓潤口感並散發出餅乾香調，再添加薑餅風味令人感到格外溫暖。

Nespresso周年慶即日起祭出全系列咖啡機優惠3300元起，並同步打造多款配件與咖啡膠囊組合，搭配Original與Vertuo系列指定咖啡機型69折起。輕巧簡約的Essenza Mini是許多咖啡入門者首選機種，周年慶期間3300元即可購得。針對綿密拿鐵的咖啡愛好者，最適合Essenza Mini咖啡機搭配Aeroccino3奶泡機的限定組合，優惠售價5200元；此外，Vertuo 系列也有周年慶限定優惠組合，購買Vertuo POP咖啡機搭配4條風味探索咖啡組合售價5620元。