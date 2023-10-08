GL成立48天吃下潛艦標案？台船發聲明

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時 柯宗緯】潛艦國造案爭議延燒，國民黨立委馬文君質疑，潛艦協力廠商GL成立48天就得標。對此，台船今（8）日發表7點聲明反駁並強調，潛艦國造過程以最嚴格標準進行，媒體、人事所稱GL部分，早在立法院機密專報向國會朝野國防立委報告無誤，絕對禁得起檢驗，呼籲政治操作抹黑應適可而止。

台船指出，2016年12月承攬潛艦國造設計案，因屬第一次設計潛艦，必須尋求國外具備設計潛艦經驗的技術專家彌補不足及協助。基於此，台船於2017年4月，正式啟動潛艦國造案設計技協評選作業，包含：選定評選小組委員，共9員。

訂定相關評選辦法與廠商資格如下，一、廠商必需於與台船簽約前取得輸出許可。二、廠商提供參與的技協人員名單，必需有參與潛艦設計與經驗實績。三、依內部陳核程序奉核准後，據以向8家廠商邀標執行。

台船說明，評選過程中，部分廠商資格不符，並未投標，因此僅5家廠商投標，依評選委員評選結果，最後擇優2家，同時參與最後議約，其中GL廠商為優序1，另1家A廠商為優序2廠商。

台船指出，議約結果，其中A商報價較高，且未取得輸出許可，但GL已提供輸出許可，因此最後由GL公司獲得合約。台船與GL廠商簽約前，已針對GL提出各位成員的資歷進行審認皆符合資格，且GL出示的輸出許可文件，也經過第三方認證，可證實其有效性，因此，於2017年8月與GL正式完成合約簽署。

台船重申，潛艦國造過程，從總體規畫、設計至採購等，悉依照相關法規規定，以最嚴格標準進行，部分媒體、人事所稱GL部分，早在立法院機密專報向國會朝野國防立委報告無誤，絕對禁得起檢驗。

最後，台船也強調，潛艦國造，是我國造船產業、海軍及許多國人及專業團隊的全心投入，才有今日這樣成果，呼籲政治操作抹黑應適可而止。