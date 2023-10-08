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以色列烽火連天 勞部：當地執行職務傷亡雇主應補償

  • 中時即時 林良齊

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依勞動基準法規定，勞工因遭遇職業災害導致死亡、失能、傷害或疾病時，雇主應依予以補償，勞動部官員表示，如果有勞工經雇主指派目前在以色列工作，執行職務時受傷、死亡雇主應予以補償。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，勞工被雇主指派前往海外工作，雇主仍要記載其出缺勤、工時相關紀錄，勞基法所定的職災補償責任為要在執行職務期間才算，但仍要視個案事實認定。

而依勞保條例規定，因戰爭變亂或因被保險人或其父母、子女、配偶故意犯罪行為，以致發生保險事故者，概不給與保險給付。

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