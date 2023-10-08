2023太平洋自行車單車公益家庭日完騎

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2023太平洋自行車單車公益家庭日暨43週年廠慶活動，7日於新屋區農博環境教育園區盛大登場。近千名大、小車友響應太平洋自行車持續以「你騎一公里、太平洋捐10元」公益騎號召，半日內共同完騎38,492公里、宣達以自行車替代汽車可減碳9623公斤的概念，由太平洋自行車捐出逾38萬元，轉為購置特殊需求車款經費，落實企業回饋社會與推動多元自行車運動的信念。

太平洋自行車創辦人林正義表示，「2023 太平洋自行車單車公益家庭日」的活動，今年邁入第 13 屆，很高興越來越多車友與民眾響應這項「運動休閒做公益」的活動，騎乘公里數隨著參與車友增加，太平洋自行車捐出的公益款，讓他心中充滿感恩歡喜。同時也相當感謝此場活動獲各界企業支持，包含邑昇實業、喬紳公司、手信霧影城、寶礦力水得、城市綠洲、捷世樂單車及墾樂開發等等，希望未來能號召更多企業團體關齊力響應。

今年獲贈特殊需求車款的單位，分別為臺灣師範大學體育運動科學系、台中市慢飛家庭關懷協會、生命勵樂活輔健會及兩名腦性麻痺朋友。師大體育運動科學系教師潘正宸表示，在活動的分享會中，聽到很多腦麻朋友如何踏上國際賽事完成夢想，謝謝太平洋長年投入在特殊需求車款的設計與開發，並對身障運動的支持，臺師大在獲得此項資源後將透過己身的力量推廣給有需要的學生，讓腦麻朋友也能享受陽光下騎車跑步風的快感。

環保局長陳世偉也表示，太平洋自行車除了長期投入研發與製造多元自行車，並從自身做公益及重視 ESG 企業社會責任之外，更是帶頭將這有意義的活動分享給身邊的親朋好友，提倡低碳永續行動，落實環保永續與匯聚公益能量。

當天近千名大、小車友，雙十連假首日，帶著自行車到新屋區農博環境教育園區集合，在太平洋自行車創辦人林正義、桃園市經發局長張誠、農業部農村發展及水土保持署臺北分署長蔡金龍等人士領騎、鳴槍。完騎回場享用大會美食餐點、走逛大會今年特別與農村水保署推動的「農村好事購物節」、桃園觀光工廠夥伴及運動銷售廠商合作的「騎樂市集」，現場還有桃園市環境教育大使-嘟嘟園長及多項趣味活動，整場活動在歡樂氣氛中圓滿結束。