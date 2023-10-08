虛擬朝聖之旅 手機就能即時看4k彰化大佛

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當元宇宙時代來臨，虛擬實境等影像技術能結合多重體驗，創造更豐富的作品，彰化縣政府推出虛擬朝聖之旅，用手機就能隨時捕捉彰化八卦山大佛最美瞬間，即時影像24小時不間斷，縣府城觀處表示，民眾也能利用線上看了解天候、人潮等資訊，作為出遊前參考。

曾是亞洲第1大佛的彰化八卦山大佛，是海內外旅客到訪彰化必訪景點，1961年竣工，總體高約23公尺，底座約694平方公尺，全身以鋼筋水泥雕塑而成， 2002年登錄歷史建築，矗立在彰化平原守護所有彰化人。

城觀處表示，即時影像是為了因應旅遊型態的轉變及網路使用趨勢所推出的服務，即時轉播攝影機的解析度高達4k，提供無國界高品質的旅遊新體驗，民眾早晨可以透過影像觀賞日出從大佛背後映出的光芒，也可以遠挑彰化夜景。

城觀處說，大佛作為彰化的地標及心靈故鄉，極富歷史文化及藝術價值，吸引全台觀光客前來朝聖，大佛前的九龍池環形觀景平台位在八卦山山腰上，極佳的視野越夜越美麗， 現在上彰化旅遊資訊網或「愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道就可以隨點隨看。

城觀處強調，縣府力推智慧觀光，讓國內外旅客可即時透過網路在鏡頭的彼端，欣賞八卦山大佛景致，拉近國內外旅客與彰化的距離，更多最新及精彩的彰化旅遊活動請關注「彰化旅遊資訊網」或「愛玩彰化」臉書及IG粉絲專頁。