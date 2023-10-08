桃園青年局、動保處跨局處合作 志工服務倡議動保觀念

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桃園市青年局近年與動保處跨局處合作，向在地青年推廣動保議題，透過實際行動感受動保生命教育。今年將帶領青年認識「浪浪如何成為心輔犬」，並前往位於新屋的動物保護教育園區，學習最新動保資訊，再上街執行倡議活動，盼透過青年能量，將正確動保觀念傳遞給大眾。

青年局公共參與科長施鈴邦表示，青年局與動保處合作推動動保青年志工，主要邀請對象為桃園大專校院內動保相關學生社團成員，也開放部分名額給其他青年參與，去年前往桃園動保園區，整理飼料、清潔環境並牽著狗狗們散步曬太陽，透過實際服務，讓青年進一步認識動保議題。

今年規畫不同活動，施鈴邦說，10月15日將帶領青年認識流浪犬如何藉由培訓成為心輔犬，讓學子們了解浪浪也能助人，接著會前往新屋動保園區，認識最新動保資訊及園區導覽，再讓青年上街執行倡議行動，將所學對外宣導，透過學生將知識傳遞給大眾，目前正受理報名中，約50多位青年參與，報名至11日截止。

動保處長王得吉分享，目前每周會來動保園區協助的志工約30多位，服務項目包括認領養推廣、說明園內犬貓現況、分享犬貓故事等，再加上因園區犬貓數量滿載，工作人員較難全數照顧到，這時志工也會協助照顧，並提供相關回饋。

王得吉表示，動保處與青年局合作推動青年動保志工，可讓學子認識多元志工服務面向，也能讓青年立定未來能持續服務的方向，過去也有參與活動後的青年，持續來園區擔任志工，且現今年輕族群流行養寵物，也盼藉此推廣動保觀念。

王得吉也說，適逢雙十國慶，動保園區也推出特別活動，10月11至31日，認領養人只要參與園區打卡活動，就送寵物國旗領巾。