澄德科技教育基金會「2023大專校院機電智慧暨電動載具創意實作競賽」 累積近千隊參賽 日本國際企業共襄盛舉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財團法人台中市澄德科技教育基金會今年持續舉辦「大專院校機電智慧暨電動載具創意實作競賽」，自基金會主辦競賽以來的四年間，已成功吸引近千隻隊伍報名參賽，今年決賽暨頒獎典禮也於6日假逢甲大學科學與航太館AIoT Lab盛大舉行，儼為臺灣機電智慧暨電動載具領域的指標性活動競賽。

今年澄德基金會榮邀指導單位臺中市政府教育局局長蔣偉民、台中市新聞局局長鄭照新、協辦單位逢甲大學校長王葳，及贊助單位明椿電氣機械股份有限公司董事長魏大椿、日本光洋機械產業株式會社直川雅俊社長賢伉儷、臺灣機械工業同業公會、台灣立體停車機械產業協會理事長、中華民國資訊安全學會、台灣智慧電動車與綠能科技協會等公學會理事長及代表蒞臨指導，與現場數百名師生齊聚一堂。

澄德基金會董事長周秋祝說，因應全球機電產業走向智慧化和電動化的趨勢，今年在競賽組別中新增「電動載具動力系統創意實作組」，讓更多高水平的作品能參與這場盛會，並進一步提升競賽的質與量。此外，也特別感謝日本光洋機械產業株式會社直川雅俊社長賢伉儷的蒞臨，是對參賽同學最實質的肯定。

基金會榮譽董事長也是明椿電氣機械股份有限公司董事長魏大椿表示，活動可說是收穫豐盛，非常感謝各界的支持，替全球夥伴的合作搭起示範的橋樑，這場盛事是基金會集大機電智慧優秀人才的第一步，現在全球機電智慧產業如同進入戰國時期，人才是兵家必爭之地，澄德基金會將持續耕耘在地人才的全球競爭力，未來的發展，還是要中央部會與台中市政府的各級長官、日本策略夥伴們、各位先進多多指導與支持，各位師長學生繼續踴躍參與，澄德科技教育基金會為一個平台，是產官學員各界融會的中心點，一起成為年輕人的靠山。

逢甲大學校長王葳說，非常感謝產業在成功之餘，願意以無私的心情提供學校這樣的競賽平台，並提醒學生感恩，因為企業的捐贈、老師的培養，才有這樣表現的舞台，感謝澄德科技教育基金會、明椿電氣機械股份有限公司，及其他產學個公學會的代表們，願意跟逢甲大學在市政府、台灣各產業合作，為台灣創造培育更多人才。