中市垃圾車APP動態不即時 民代批像「抓稀有寶可夢」

為幫助民眾掌握垃圾車及資源回收車的即時動態，台中市環保局開發「台中垃圾清運大車隊」APP，但市議員周永鴻接獲陳情，指稱APP經常無法即時更新垃圾車的動態，甚至有出現時間回溯的情況，反讓民眾苦等不到車，且APP通知提醒也形同虛設，要求環保局應檢討車輛的GPS是否與APP確實連動。 環保局表示，每逢春節、連續假期或颱風過後及每周一、周四，是民眾排出垃圾量比較多的時間，垃圾車有時確實無法在表定時間抵達收運地點，另車流量大的路段也可能導致垃圾出現延遲情況，再加上GPS訊息回傳的時間可能有落差，才會出現APP顯示延後的情況。 周永鴻指出，環保局「台中垃圾清運大車隊」APP，聲稱能讓民眾掌握垃圾車即時動態，去年還發布新聞稿稱若結合推播功能，民眾可以聽到音樂再從容下樓倒垃圾，不必像過去「追垃圾像抓寶可夢」那麼辛苦，但現在，APP即時動態無法更新，反倒讓民眾「追垃圾車像抓稀有的寶可夢」，是更加辛苦。 周永鴻說，許多民眾反映，原本表定9點13分要到點的垃圾車，可能已經提早在9點或延後至9點半才能到站，APP顯示卻仍停留在原本的表定時間，且即便APP有更新抵達時間，仍會出現時間回溯情況，此問題早就在APP評論出被指出，環保局卻始終未改善，讓原本便民的好意反倒成為擾民，應該檢討並杜絕此情況。 環保局表示，將持續編修調整垃圾車清運路線與時間，同時設法優化系統、改善垃圾車即時定位與到站準確性。