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中壢表揚89位長青、敬老楷模 傳遞重陽溫暖氛圍

  • 中時即時 蔡明亘
桃園市中壢區公所8日舉行重陽敬老楷模表揚活動，表揚89位長青及敬老楷模。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）
桃園市中壢區公所8日舉行重陽敬老楷模表揚活動，表揚89位長青及敬老楷模。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

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桃園市中壢區公所今舉行重陽敬老楷模表揚活動，桃園市副市長王明鉅表示，今年由各里長推薦89位長青及敬老楷模，其中51位長青楷模平時熱心公益、造福地方，對社會有諸多貢獻；38位敬老楷模平時在社區關懷據點等場所服務長者、關懷長輩，讓社會更和樂美滿，皆為眾人表率。

王明鉅指出，桃園市長張善政重視長者福利，上任後即推出三節敬老金及重陽禮金加碼，尊重長者心意表露無遺，同時市府持續規畫擴大敬老愛心卡使用範圍，鼓勵長者維持運動習慣。市府也持續實施老人健保費及假牙補助政策，幫助長輩擁有健康生活，因長輩的健康才是家庭幸福、社會安康的保證。

中壢區長李日強表示，中壢各里遴選出的89位長青及敬老楷模，每位楷模都有令人敬佩的經歷與故事，今活動也與在地有線電視合作，不僅客製化「感恩圖卡」，蒐集楷模家庭成員對長輩的感謝話語，放在新聞中播出，也透過30分鐘的「希望桃仔園」節目，記錄楷模上台領獎的光榮時刻、分享得獎感言，盼將重陽節溫暖氛圍傳達給更多人，讓孝的氛圍，在桃園漫延。

王明鉅提到，針對10月重陽季，市府規畫「桃源桃園．自在老」重陽季系列活動，包括觀旅局「桃園動漫路跑嘉年華」、衛生局「長者用藥安全知識競賽」、文化局「青銀共好象棋比賽」、體育局「科技運動長青趣味運動會」等，盼藉多元、多層次、多面向的敬老活動，邀長者共襄盛舉。

李日強也說，設有社區關懷照顧據點及長照據點的中壢一號社宅「龍福社福中心」已於去年完工，預計明年初竣工的元生社福館也規畫老人文康中心、日照中心及市民活動中心。此外，在月眉也規畫設置日照中心，預計明年初啟用，盼造福更多長者，也鼓勵更多年輕人投入社福及日照服務，為長者盡孝，為自己修福。

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