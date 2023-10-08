新北適性體驗活動 親子攜手沉浸高中職多元課程

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112學年度新北適性體驗活動免費家長場次將於10月14日起至12月23日辦理，共19場場次，提供2700個名額讓親子攜手適性體驗，一起走進高中職學校並參與多元適性體驗課程，9日上午9時起開放報名。

教育局表示，新北市一直以適性教育為核心理念，透過職業試探育樂營、選所愛系列適性宣導等活動，同時補助80國中校校辦理適性宣導活動，上下學期各一場共160場，各國中可規畫至高中職及產業參訪、專題講座及體驗活動等。

本次共有新北高工、樟樹國際實中、三重商工、南強工商、醒吾高中、淡水商工、瑞芳高工、泰山高中、鶯歌工商、東海高中、能仁家商、豫章工商、莊敬工家、樹人家商、崇義高中、智光商工、穀保家商及復興商工等學校提供課程。

宣導內容特別加開實作體驗課程，如一起玩戲劇、律動動ㄘ動、最in夢幻甜點、迷人擺拍拍起來、當個創客人、流行服飾科分組體驗、多媒體動畫科分組體驗、資訊科分組體驗等，透過做中學，實作進行自我試探。若還沒報名參加的家長，快點把握機會到國中親子適性宣導活動網站https://reurl.cc/dm76pM報名。

將帶著家中孩子參加10月14日新北高工場次的中正國中陳媽媽表示，去年老大參加適性體驗活動，對自己非常有幫助，原本對技職教育不太清楚，很擔心孩子畢業後的升學進路。但瞭解技職的現況趨勢及升學進路後，特別是實作課程親身體驗學校所要學習的內容，今年還要帶妹妹繼續報名參加，可以跟孩子討論升學選擇。