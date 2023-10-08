全國觀光工廠20周年 新北市推出觀光工廠2.0 LOGO「ntcit」

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全國觀光工廠邁入20周年，新北市經發局推出觀光工廠2.0 LOGO，經發局長何怡明表示，今年為提升觀光工廠知名度及品牌形象，推出新北觀光工廠2.0 LOGO，象徵以永續傳承、多元職探、活化轉型為主軸，將抽象概念形象化，形塑新的觀光工廠品牌意象。

11月30日更將舉辦「新北觀光工廠職涯探索體驗見學研討會」，邀請基北北桃的國中小及高中職教師瞭解新北觀光工廠與產業文化館。

何怡明說，設計上，以工廠外觀為主體具象化工廠形象，由工廠轉型觀光工廠；齒輪零件，象徵產業經驗傳承、傳統工廠的轉型、邁向永續發展；放大鏡意味著產業觀光創新，將觀光工廠納入學校多元職探場域，發揮教育價值。

縮寫「ntcit」為新北市的產業觀光（New Taipei City Industrial Tourism），新北觀光工廠近5成的地理位置係屬民眾搭乘捷運便可到達的地方，讓民眾以減碳便利方式到觀光工廠旅遊，同時多間觀光工廠為企業二代的接棒，讓原本的企業透過轉型、開發新市場，展露新生機。藉由推出全新2.0LOGO，以「旅遊、創新、轉型、教育」四大面向，攜手業者打造共榮願景，一同邁向嶄新的里程碑。

經發局說明，如今觀光工廠已邁入20週年，市府整合跨局處資源，共同行銷規劃觀光工廠，本次「青春自造所」共計超過5000人次參與，串接本市各商圈協會及各縣市觀光工廠協會，盛大舉行「觀光工廠20週年趣遊派對」，當日吸引3.5萬人前來共襄盛舉，系列活動結合低碳旅遊，鼓勵民眾以低碳旅行暢玩觀光工廠，活動期間總計減少逾10萬公斤的碳排量，相當種植約680棵樹木，期望透過系列活動加深民眾對新北觀光工廠暨產業文化館的品牌印象，並深耕企業品牌文化及永續經營，進而提升產業價值。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，新北市具有完整產業觀光輔導政策，且市府每年攜手觀光工廠推出特色行銷活動，今年更攜手全國8個縣市觀光工廠協會舉辦派對活動，並參與2023彰化縣觀光工廠嘉年華，展示新北觀光工廠特色，提升品牌知名度。此外，亦感謝新北市推動全國首創多元職探方案，提供更多元的職業試探機會給學子了解該職業的內涵及特色。