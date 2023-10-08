買在起漲點 贏在起跑點 「耀承璽閱」國王大主臥獲青睞

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近距未來雙語雙學區的「耀承璽閱」，三房主臥規劃4.96坪(不含衛浴)，在客運特區內眾多個案中，罕見擁有國王的大主臥、皇后的衣帽間，現更推出「當日下訂、交屋即贈送Panasonic五大智能家電好禮」讓首購、換屋族群輕鬆成家，置產圓夢。

「耀承璽閱」四併雙梯及戶戶邊間經典之作，結合雙語教學的名校大園國中，緊接著潮音國小即將遷入，國際教育資源豐富，近距雙語明星雙學區的「耀承璽閱」已成為購屋指標，加上「客運園區至機場聯絡道路」二期工程航城路老街溪橋延伸至機捷A15大園站，將吸引更多新世代家庭集體遷徙。

全台最大開發案桃園航空城持續進行中，規模龐大的第三航廈是國家重大建設，預計於2026年完工啟用，大園客運園區以機場經濟學為戰略，發展完善都市計畫、便捷交通及前瞻產業等，打造國際級現代城市。

不同於青埔高鐵特區的商業與軌道交通為主，大園客運特區以優質住宅環境與菁英學區取勝，政府機關及科技園區圍擁進駐，包括民航局、大金空調、宅配通、國際級酒店等陸續卡位，未來發展願景無限。

「耀承璽閱」四併雙梯及戶戶邊間經典之作，嚴選全球精品建材包括日本TOTO衛浴、德國BWT淨水器、德國KRONOTEX木地板、SAKURA櫻花廚具、WAFERLOCK電子鎖、CHINHONG氣密窗等，地段+空間+建材全面升級一次到位。

「耀承璽閱」五大智能家電好禮有Panasonic洗脫烘變頻滾筒洗衣機、nanoe X健康科技除濕機、50吋智慧電視、輕奢品味玻璃鏡面電冰箱及微電腦微波爐等。新加坡Life Style‧當代御所2-3房，接待會館：桃園市大園區大觀路680號對面，貴賓專線：03-385-1666。