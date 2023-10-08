疑因颱風影響 入秋後台南黑面琵鷺數量仍稀少

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台南是黑面琵鷺度冬天堂，不過今年疑因氣候關係，七股、學甲等熱門棲息地，族群數量仍然稀少，保育團體預估要等到10月中、下旬時，數量才會有明顯增長。

秋日將至，號稱「國際明星鳥」的黑面琵鷺陸續抵台度冬，去年台南停棲度冬黑琵數量達2158隻，多於黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及學甲雙春溼地等區域停棲。

台南市野鳥學會常務理事郭東輝表示，台江國家公園管理處巡守員9月17日發現首批「先頭部隊」飛抵七股曾文溪口的黑面琵鷺，不過至目前飛抵的數量較以往偏少，他推測跟今年颱風侵台時間晚有關，譬如從大陸沿海南下的黑面琵鷺，可能因為颱風打擾而延遲，等到天氣好的時候，再南下度冬。

台南市生態保育學會理事長邱仁武也說，黑面琵鷺目前來的數量確實不多，預估10月中、下旬後，族群數量會有上升趨勢。

根據香港觀鳥會2023年1月黑面琵鷺全球同步普查成果，全球度冬族群數量達6603隻創新高，且在台灣過冬也突破4000隻，同樣創歷史紀錄。

公部門相關人員認為，黑面琵鷺本來就會飛來飛去，今年在甲地，明年可能飛到乙地，因此香港觀鳥會每年1月擇定一個時間辦理黑面琵鷺全球同步普查，屆時通常是族群數量最多的高峰期，消長之比較才會準確，而且剛進入候鳥季，整體狀況仍待後續觀察。

因應候鳥季到來，台南市政府農業局上周舉辦傷鳥救護醫療等演練，強化各相關單位配合聯繫默契，發現傷鳥時能第一時間做好緊急處理，把傷害降到最低。