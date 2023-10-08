「翡翠騎士」高雄首演嗨翻 史無前例加碼2首安可曲

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國慶表演搶先看！日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今年首度受邀來台，在台灣的第一場表演就獻給高雄，8日下午於高雄港七號碼頭登場，148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，「安可聲」不絕於耳，翡翠騎士也史無前例加碼2首安可曲。

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」受邀於國慶大會進行演出，8日下午於高雄七號碼頭進行在台灣首場演出，大港橋上擠滿人，有民眾上午就已經先來卡位，就是想一睹翡翠騎士風采。

表演先由高高雄女中儀隊操槍、高雄高商樂旗隊及啦啦隊台灣代表隊，還有樹德家商為表演揭開序幕，最後翡翠騎士盛大演出，148人的盛大編制一出場就吸引全場歡聲雷動，活力燦爛的笑容、整齊劃一又千變萬化的華麗隊形編制，表演全程毫無冷場。

翡翠騎士表演時整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足笑容，獲得現場如雷掌聲，現場一共帶來4首曲目，包含「Be Our Guest」、「SAKURA Samba」、「日本動漫超級瑪利歐」，以及「斯堪地那維亞行進」，精彩演出安可聲不絕於耳，史無前例加碼2首「寶島」及知名動漫組曲，尖叫聲不斷。

現場民眾見識到「翡翠騎士」名不虛傳的演出實力，紛紛表示很幸運能在高雄看到如此高品質精彩的演出，也見證台日緊密熱絡的友好情誼，於結束表演時給予熱烈掌聲。