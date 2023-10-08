樂活退休太難了！把握這關鍵 這群人有3筆錢可領

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【旺得富理財網 黃順德】據知名資產管理公司調查，多數人認為平均每月可運用資金達48,268元，才足以維持退休生活，若以國人平均月收入為47,977元來看，該報告顯見國人對於未來退休生活的資金需求稍高於收入，可能在於醫療保健通膨。

理財專家建議，台灣只有3成人對退休有信心，應與總體經濟有關係，通膨肆虐、低利環境影響之下，資產價值將隨時間而被侵蝕，退休金要「提早」準備且「定期定額」。

很多人想問，政府、雇主給付多少退休金？有多少退休金缺口？該存多少退休金？這些問題沒有固定答案，主要要看個人能力與需求，做好退休財務規畫就必須從缺口開始，才能讓退休理財的目標具體化。

儲蓄之外，勞保與勞退是國人主要依靠的退休金來源，也就是勞保老年給付及勞工退休金，勞工退休金又分勞退舊制、勞退新制，其中勞保老年給付是投保勞保的勞工都會有的退休金，依規定可月領或一次提。

勞工退休金新制在2005年7月1日上路，即使換工作、轉換跑道，年資也是帶著走，舊制則是勞工必須在同一公司任職至少10年，依工作年資領取退休金，前15年的年資1年為2個基數，最多請領45個基數，且只能選擇一次領。

2005年7月之後，勞工若選擇新制，加上原本又有舊制年資，就會有三筆退休金；不過，對多數勞工來說，至少應該會有兩筆退休金，三筆都可以領的勞工仍屬少數，要達到理想退休生活不能只靠社會保險的退休金，還是得靠妥善的理財規畫。