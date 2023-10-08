蘭嶼救災快馬加鞭 水電陸續復供、師生食材物資今晚到港

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小犬颱風肆虐蘭嶼，造成水電設施、校舍、民宅及商家受損嚴重，為確保糧食飲用水充足，台東縣政府啟動採購急需物資，並媒合慈濟及世展會提供淨水設備，另外，環保局重機具及支援人力已先行搶通主要通行道路，協助清除廢棄物，至於校園災復部分，目前已水電恢復6成，預計今晚運補物資到港。 台東縣社會處表示，目前已先由世界展望會提供3組淨水設備，分別置於椰油、朗島及東清，每組可提供400至500人乾淨水源，另外，媒合佛教慈濟慈善事業基金會再提供2組淨水設備，擺至蘭嶼高中，後續視需求將可再增援1組。

台東縣環保局指出，6日支援人力到達蘭嶼後，主要先行運用蘭嶼現有抓斗車等設備機具及人力清除大型路樹及廢棄物等路障，搶通重要通行路線，7日則加強清理受創嚴重的蘭嶼高中等各校環境，將協助蘭嶼清除數十噸的廢棄物。

台東縣教育處長表示，目前就校園環境清潔整理部分，在各校學校教師、志工及國軍協助下，目前完成80％左右；水電部分恢復60％，校舍及設備受損部分，各校已完成初步評估重建經費共需約1億1980萬元。

台東縣長饒慶鈴指出，為避免蘭嶼地區學校教職員生在災後復原過程中還要為餐食煩惱，特別指示教育處及社會處依學校提出物資需求儘速進行採購，所購買的物資預計今晚8至9點運送到蘭嶼舊開元港，再分送到各學校運用。

教育處長蔡美瑤表示，這次運送物資包含麵條、魚肉及豬肉醬罐頭、雞蛋、保久乳、礦泉水、卡式爐瓦斯罐及電池等，希望能在回復電力及恢復供水前能讓學校師生能有足夠的食材作簡易料理。