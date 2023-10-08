遠傳friDay影音：「以投代購」才是真正有益台灣影視文化產業發展

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文化內容策進院7日於高雄文科博舉辦「2023 TTXC 台灣文化科技大會──影視產業論壇：乘著黑潮前進！如何讓台灣原創內容掀起國際台流？」，遠傳friDay影音／遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮受邀出席分享台劇影視之「生態系佈局、市場趨勢、產業綜效、投資前景」等議題，同時呼籲並強調，以投資影視，代替純採購版權的「以投代購」策略佈局，才是真正有益台灣影視文化產業發展，讓「台流」超日趕韓，成為亞洲與全球潮流文化。

蔡俊榮表示，近年來台流影視旋風持續席捲亞洲市場，好評聲量更是不斷，如遠傳推出的「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅在國際影音平台NETFLIX影響力持續看俏，於本土影音平台遠傳friDay影音上創下史上台劇最高觀看人數新紀錄，「影視是能直觸人心的內容之一，直接反應生活、文化、思維、創意」，蔡俊榮指出，影視發展的必須是台灣、亞洲、全球市場的串聯，加上優質的網路串流平台推播出去，才把能餅做大，形成「品質、收視、營收、資金、觀眾滿意」的正向循環。

與文化部常務次長徐宜君談論到台流影視如何扎根高品質本土內容時，蔡俊榮也提出「發揮本土文化獨特性、加速內容產業國際化、提升作品海外能見度」三大方針，讓電信服務、影音平台在「5G影音內容x串流平台」密不可分的時代，肩負起台灣影視發展的重責大任。同時在「發揮本土文化的獨特性」上， 挖掘臺灣在地故事的多元樣貌、發展原創內容，融入風土人情，藉由影視共同編織文化記憶，將動人的在地故事推廣至全世界，使台灣文化內容在全球市場上獲得高度的關注。

此外，「加速內容產業國際化」方面，則與國際知名製片公司合作，從規劃端就融入台灣文化元素，如遠傳攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業三大國際重量級團隊成立「米神國際」，與韓國娛樂集團CJ ENM合作華文版作品《火星上的維納斯》正於遠傳friDay影音熱播中，近期也籌備被譽為2022年度最暖人生韓劇《我們的藍調時光》全新華語版。除了華語劇外，「米神國際」也積極投資一部由台日一線導演及男女演員合作的電影，預計明年上半年於日本及台灣盛大發行。而在「提升作品海外能見度」上，則是從購片變成「直接投資」，挹注範圍包含影視上中下游產業、製作公司、IP商機拓展，擁有優質影片作品，也擁有延伸版權效益。

事實上，遠傳friDay影音「以投代購」策略已大有斬獲，早先與公共電視推出的劇集「你的婚姻不是你的婚姻」，不僅達成Netflix以及國內外五大OTT平台共同聯播的壯舉，引起民眾廣大迴響，今年更得到金鐘獎十一項大獎入圍肯定，也同時入圍「亞太影藝創意大奬」（Asian Academy Creative Awards)最佳單元劇等三項大獎。

蔡俊榮期許，「以投代購」能引領各界更重視本土影音作品，也把好內容推向國際舞台，乘著黑潮前進掀起全球台流。