基市府突調整路口號誌 民眾怨出門沒安全感

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基隆市政府近期調整了基隆市信義區東信路及東光路交叉口處的交通號誌，卻導致當地民眾認為，市府將原本東信路55巷口的紅綠燈撤銷，讓設在該處的行人穿越道形同虛設。市府交通處表示，該路口號誌是因應交通部勘查後進行調整，後續市府將設置黃網線及綠底行穿線，維護行人的權益及安全性。

當地的信義區東明里長翁誠鍾認為，原本在東信路55巷口設置有行人穿越道及紅綠燈，民眾出行的安全可以獲得確保，但隨著路口號誌調整後，55巷口的號誌就被撤銷了，將會影響附近民眾的安全。

對此，基隆市交通處表示，原本設置在55巷口的交通號誌其實是東明路及東光路號誌的一部分，換言之，雖說55巷口與東明、東光路口相隔約15公尺，但市府並非將其視為兩個路口。

交通處指出，信義區的東信路、東光路口去年納入台灣地區第40期易肇事路段改善計畫，先前經市府與交通部委員勘查討論後，決定調整該路口號誌設置的位置，雖與改善事故無直接關聯，但有助完善交通設施，避免駕駛人混淆與執法疑慮。

不過從當地居民的角度來看，翁誠鍾指出，隨著號誌設置位置的調整，來往的車輛在行經東信路55巷口時，就不會減慢速度，也讓當地的行人穿越道形同虛設。

交通處承諾，顧及當地居民的安全以及權益，市府將會在東信路55巷口的行穿線設置綠底，增加行人穿越道的辨識度，並且在巷口畫設黃網線，確保巷口淨空，確保來往的車輛在行經巷口時，會注意到穿越東信路的民眾安全。