恒大汽車9日復牌 金主紐頓集團暫緩認購

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在港股上市的恒大汽車8日傍晚公告，將於9日正式復牌。並稱先前擬注資的阿拉伯聯合大公國新能源車品牌紐頓集團，提出暫停履行股份認購協議，希望待恒大明確新債務重組方案，以及重新談判交易細節。

香港經濟日報報導，近期中國恒大爆發一連串消息，包括境外債重組計畫受限，主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施等，負面消息都影響恒大汽車的籌資計畫。

恒大汽車公告指，9月29日接獲紐頓集團函件，內容提及恒大汽車9月底停牌，連同近期中國恒大集團發生一系列的變化，紐頓集團認為恒大汽車具有重大不確定性，進而對股份認購協議等帶來重大的不確定性。

紐頓集團提及，根據股份認購協議，恒大集團完成債務重組是十分重要的交割先決條件，在此情況下，紐頓集團暫停履行股份認購協議中的相關義務。

恒大汽車此前宣布，計畫向紐頓集團發行61.77億股新股，每股作價0.6297港幣，涉資38.9億港幣，同時紐頓集團會向恒大汽車獲提供總金額人民幣（下同）6億元的免息及有擔保過渡性資金。

紐頓在最新函件提及，根據過渡期資金支持協議，由於目前股份認購協議的先 決條件無法獲得滿足，資金提供方（即紐頓）暫時無義務向資金接收方（即恒大汽車）支付第二筆及第三筆資金，意味紐頓或不會提供兩筆各涉2億元資金予恒大汽車。