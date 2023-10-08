Fed升息效果不如以往 美前財長曝驚人後果

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美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）指9月非農就業人數激增是經濟上的好消息，但代表聯準會（Fed）去年來積極升息行動未像過去那樣發揮經濟降溫作用，從而增加經濟硬著陸危險。

他形容目前美國經濟像「勁量電池兔」那樣有無限力量和持續力，但就業人數加快增長會讓硬著陸風險可能性「看來有點大」。

9月非農人數33.6萬人創八個月來新高，為市場估值近兩倍，薩默斯認為大家必須承認這是很好數字，卻不保證經濟能軟著陸。

Fed去年3月來累計升息逾5個百分點，期間就業人數持續增加，薩默斯指這顯示Fed貨幣政策效果已出現一些潛在轉變，即利率已不太像以前那樣充當調控經濟的工具，而是當經濟需要被冷卻時，利率必須比過去有更大波動才行。

他指債市賣壓伴隨來自中國和包括私募股權等許多市場估值已高等風險。從其長期觀察來看，金融市場愈來愈有一觸即發態勢，美國必須就金融風險思考應變計劃。

有關美國經濟可能對利率變動沒那麼敏感，他指許多屋主的房貸之前鎖定低利率水準，不因為利率上升令房貸負擔增加而賣房。這減少待售房屋數量而支撐房價，使大家感覺財富增加而支持消費。

他認為美國債息最近急漲的一半原因，是投資人意識到美國強勁成長下必須保持經濟平衡，讓處於所謂中立水準的Fed基準利率，不管經濟強勁或放緩成長，目前都必須往上調整。債息上升代表債價下跌。

薩默斯指引發美債賣壓另一主因是債市供需失衡。2023年度聯邦預算赤字可能倍增，逼迫財政部發行更多公債籌資。但日本等外國投資人因本國利率走高而降低美債需求，矽谷銀行倒閉後降低美國銀行業持有美債的意願。