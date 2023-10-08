著重實務應用 112年度科技領域創新應用競賽圓滿落幕

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新課綱「112 年度智慧科技素養與程式設計創新應用競賽」由教育部國教署、宜蘭縣政府以及台北、新北教育局共同指導，財團法人恒大文教基金會贊助，於今(8)日於泰北國際雙語學校台北賽區決賽場畫下完美句點。今年著重「實務應用」，全台報名隊伍數410隊超過1000人參加，突破去年240隊紀錄，決賽現場參賽選手無不大展拳腳表現平時積累的成果，足見新課綱「科技領域」已在台北市各級學校扎根成效卓越。

在台北賽區決賽頒獎典禮上，台灣校園人工智慧教育協會榮譽理事長吳清基、教育部常務次長林騰蛟、泰北國際雙語學校執行董事楊以俊、台灣師範大學優聘教授張玉山等貴賓共同見證下，一群未來的明日之星在此萌芽踏出學習歷程的一步，築夢踏實邁向嶄新的未來。

組委會榮譽主席吳清基表示，此競賽亦獲得「中華民國私立科技大學校院協進會」的支持與認可，盼本次報名參賽、入圍決賽學生們，在家長支持下，能持續學習並踴躍參加競賽，從小扎根「科技素養」，建立完整學習歷程，取得升學優勢，成為AI時代的人才。

教育部常務次長林騰蛟說．科技素養與程式設計的是未來 AI 應用的基礎，所以108新課綱在原先的七大領域外特別增加了「科技領域」，就是希望未來的學子們能強化運算思維的能力，所以恭喜所有參賽的學生們能走在時代的尖 端，日後定能成為茁壯科技產業的優秀人才。

組委會主任委員張玉山提到，十二年國教升學採計在校成績的科目非常重視「資訊科技」與「生活科技」，所以鼓勵學子務必將本次競賽納入自己的學習 歷程中，對未來的升學會有一定程度上的幫助，期待各位學子成為台灣未來最重要的科技人才，讓世界看到我們。