用鏡頭看台灣》法鼓山紫雲寺「家中寶」佛化聯合祝壽 返「如來家」歡度重陽共享天倫樂

弘揚孝親敬老從「心」做起，10月8日法鼓山高雄紫雲寺裡裡外外喜氣洋洋，來自高雄、屏東、潮州的老菩薩精心打扮由子女陪伴，更有遠從台北回高雄陪媽媽參加此有意義的活動，共同慶祝一年一度「家中寶」佛化聯合祝壽。近300位銀髮長輩滿心歡喜，配戴吉祥胸花，接受家眷、義工們的祝福，氣氛溫馨歡樂、簡單而隆重，台上佛陀也微笑的比著ok。

祝壽活動於上午十點，在「法鼓山高雄合唱團」演唱「延命十句觀音經」、「我為你祝福」的輕快旋律中揭開序幕。《祈福延壽法會》主法法師帶領大眾發願，以誦念《心經》、《消災延壽藥師佛》聖號的功德，迴向世間消災免難，眾生平安健康。

方丈和尚果暉法師透過影像傳遞關懷：我們所謂的老是人生、經驗、智慧最成熟的時候，也是人生（也就是銀髮族）所謂的黃金時代。我們希望老有所終，能夠更進步；也希望老有所養，甚至老有所用。我們這人生，雖然離不開生老病死的過程，但我們在慢慢變老的過程中雖然身心會變化，但我們可以運用聖嚴師父的『四它』來調適身心，安心安身，繼續培福奉獻，讓生命更有意義，更要與時俱進，活到老學到老，鼓勵常看大法鼓，運用佛法智慧讓生活更自在。

精彩節目由高雄南北區分會，帶動唱和「迎親」的戲劇表演，贏得滿堂喝采；法青純淨樂團自彈自唱多首老歌，以悅耳的歌聲帶著長者坐上時光機，你唱我和好不快樂；接力演出的小朋友在台上稚氣童真的唱跳著，大聲說出「全世界我愛你」，逗的台下老菩薩滿眼慈愛笑開懷，趣味又充滿創意的表演，將歡樂氣氛嗨到最高點。主辦單位邀請高屏四位長者代表接受祝福，小菩薩獻上象徵「圓滿、樂齡、健康、歡喜」等造型氣球，老菩薩們個個眉開眼笑，快樂的心情表露無遺。

主法法師常空法師開示：為壽星祝賀有兩層意義，一是即使生命無常，但願心無窮，多發願確立修行方向，今生無法完成，來生再續。二是老年具有成熟和豐富的智慧，就像是一顆飽滿的黃金稻穗。祝福長者們「夕陽無限好，不是近黃昏；前程美似錦，旭日又東昇」身體健康、福慧自在。

今年92歲的李兆龍菩薩，由女兒李維華陪同，興致高昂、滿心歡喜地讚嘆此活動的策劃；92歲的周李枝花菩薩，年輕時就一直在潮州分會做義工直到85歲才沒繼續，期間感受到佛法的好，陸續接引鄰居、朋友來學佛培福，今日是鄰居陳秀惠菩薩幫她報名與陪同她到紫雲寺參加此盛會，好歡喜大家都還記得她；腿傷未癒，長者胡周樹蘭由兒子胡國杰、媳婦胡素玲陪同參加，近半年是第一次出門，就是來紫雲寺參加聯合祝壽典禮。真歡喜能和滿座的老菩薩，一起齊聚祝壽，心中很感恩；76歲的王陳粧菩薩，是僧團常穎法師的老菩薩，今日由兒子與法師的姑姑郭王麗華陪同參加。80歲的林招枝，更由女兒及女婿特地從台北趕回高雄陪伴參加，更感人的是，讓媽媽穿著剛買回家的新衣服參加活動。

活動進入尾聲，法師們一一至座席間與老菩薩們獻上關懷與祝福，並致贈伴手禮，（內含長壽蛋糕、平安自在御守、便當），祝賀老菩薩福樂綿綿，益壽延年。紫雲寺表示，樂齡有方，生命不老，鼓勵每個『家中寶』與時俱進，保持正向人生觀，以慈悲待人，用智慧安己，人老心不老，越活越自在。