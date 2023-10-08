向底特律三大車商施壓 UAW籲繼續罷工

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美國汽車工人工會（UAW）發起的罷工行動已進入第四周。雖然通用意外讓步讓談判最得進展，讓UAW在6日宣布暫時不擴大罷工規模，但其主席費恩（Shawn Fain）呼籲工會成員繼續罷工來向底特律三大車商施加壓力。

通用同意其合資電動車電池廠工人納入工會勞動合約，可望為達成最終協議清除障礙。三大車商正朝電動車轉型，UAW希望在傳統動力汽車之外，也能在電動車領域保持影響力。目前特斯拉等主要電動車商反對工人組織工會。

雖然通用妥協讓UAW暫停讓更多三大車商的工廠加入罷工行動，但費恩強調UAW的罷工繼續進行，因為還沒達到其目標。

目前三大車商已同意調高起薪，隨通膨上升而調升薪資，和改善臨時工待遇，但UAW希望更高的調薪幅度，廢除工資分級制度，和讓電動車電池廠工人也納入工會。

為達到訴求，費恩表示威脅發動通用在德州生產其Cadillac Escalade等熱賣車款的工廠加入罷工行動，促使通用同意讓電動車電池廠也納入UAW勞工合約裡。但他未透露通用電池廠工人是否接受跟其他工廠UAW成員一樣薪資水準。

AutoForcast Solutions全球車輛預測部副總裁費奧拉尼（Sam Fiorani）認為通用的妥協，絕對是讓所有車商納入工會合約的一大步，是UAW面對最後的重大障礙。

加州大學柏克萊分校研究勞工問題的教授沙肯（Harley Shaiken）指通用在主協議上讓步，使福特和克萊斯勒母公司Stellantis跟進將有正面作用。

Stellantis表示與UAW談判有進展，但彼此仍有必須解決的紛歧。目前福特仍拒絕讓包含電動車電池廠工人納人工會合約，6日表示將在俄亥俄和密西根兩州再裁員495人，因罷工影響其2座組裝廠運作。