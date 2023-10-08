前往主要內容
工商時報LOGO

有彩虹相伴！ 南投茶博會千人午茶浪漫登場

  • 中時即時 曾雪蒨
參加馬拉桑千人午茶野餐趣活動的朋友穿上雨衣撐起小傘，開心度過一個彩虹罩頂的浪漫午茶約會。南投縣政府提供
參加馬拉桑千人午茶野餐趣活動的朋友穿上雨衣撐起小傘，開心度過一個彩虹罩頂的浪漫午茶約會。南投縣政府提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023南投世界茶業博覽會「馬拉桑野餐趣」千人午茶，8日在中興大操場浪漫登場，不畏天空飄著毛毛雨，野餐席位從500組再追加到600組，大家撐著七彩雨傘享用午茶，老天爺還升起一道彩虹相伴，讓千人午茶浪漫破表！

今天登場的「千人午茶」，是今年茶博在中興大操場的第一場千人盛會，原本首場千人護外茶席因為小犬颱風攪局延期，今天下午同場地的千人午茶，則在濛濛細雨中如期舉行，今年茶博主題為「兔韻享茶」，許多民眾以同學會、親友會的心情來參加千人午茶，白天先盡情遊逛茶博，嘗遍茶香佳茗，傍晚再帶著大包小袋戰利品享受野餐趣，相當歡樂。

南投縣長許淑華也在千人午茶開幕致辭時，跟大家報告南投亞運好手摘銀奪金的好消息，包括信義鄉久美部落的甘家葳71公斤級拳擊奪銀、仁愛鄉中正村卡度部落辜翠萍空手道55公斤級摘銀，以及信義鄉地利村谷筱霜連霸50公斤級女子空手道金牌，跟大家分享南投的光榮與喜悅。

許淑華也感謝千人午茶主辦單位信義鄉農會用心籌備，更衷心歡迎所有扶老攜幼全家福參加午茶的各地好朋友，來到南投一起吃美食品好茶，而面對民眾要求合影來者不拒，更成為南投人好客最佳代言人。

值得一提的是，千人午餐雖然冒雨登場，但連串的詹姆士樂團表演、茶山風情繁花盛開南投舞蹈演出、營北國中的祥龍獻瑞、旗開得勝等等都為活動憑添許多趣味及歡樂，尤其是營北國中舞龍表演時，微雨的天際還乍現七彩虹橋，更讓參加民眾驚豔不已。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金控獲利11日全數出爐 前三季獲利挑戰成長逾5％

  2. 兆豐金、聯茂等15檔Q3營收旺旺股 外資反手加碼

  3. 華為又1黑科技問世 「1秒1公里」特斯拉也輸它

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。