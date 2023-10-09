請給我五顆星！激烈的平台戰爭 24小時不打烊

人才分享平台表面上看起來很自由、很普通，但實際上對平台工作者來說，就是一個沒有硝煙的戰場。優點是不受時間和空間的限制，可以任選時間和顧客見面、工作。但其實「下班」一詞早就在秀陽腦中消失多時。自從在平台上工作之後，她的手和眼睛就離不開手機了。

她的手機不分晝夜，時時刻刻都在響。

「○月○日可以上課嗎？」想使用平台服務的顧客沒有固定的聯絡時間，從早上七點到半夜兩點都會有人傳訊。

這裡最重要的一點是，在人才共享平台上，從顧客提出問題和要求，到平台工作者回答為止，中間相隔的「平均回覆時間」會像標籤一樣被記錄下來。就顧客的立場而言，這也是重要的評價要素。所有人都希望快問快答，好盡快做出決定。當一個人想早點得到回應，早點做出決定時，萬一對方的平均回覆時間寫著一天或兩天的話，大概就會被顧客自動淘汰掉。

秀陽的平均回覆時間為「一小時以內」。回覆速度在平台上是重要的競爭力，尤其韓國人特徵之一的「快點快點」，在平台上也不例外。越快回覆的人越能取得先機，而這一切全都和收入有直接的關係。因此隨著平台上的競爭日漸激烈，回覆時間看似小事，卻儼然成了選擇時的重要指標。

平均回覆時間要在一小時以內，得隨時盯著手機看才有可能做到。秀陽不只隨時隨地攜帶手機，就算是半夜一點以後，只要有顧客諮詢的訊息傳來，如果還沒睡，就一定會回覆，睡覺的時候手裡也經常握著手機。為了不錯失任何一個顧客，秀陽不得不這樣做。一開始對平台還不熟悉的時候，秀陽經常錯失顧客，因此她才會一直提心吊膽，怕沒聽到手機提示音，甚至連手機電池量接近○%也不想放下。這樣的生活方式讓人不禁想起「五分鐘待命組，二十四小時營業中」這句話，這也解釋了為何「下班」一詞對她是個奢望，因為只要是清醒的狀態，她所有時間都被工作，或者和工作相關的事情占滿。

從事平台工作的過程中，因為整天用手機聯絡顧客、見面商談，秀陽無可避免地患上「龜脖子（頭部前置錯姿）」，最近還得到乾眼症。二十多歲的秀陽一笑置之，表示凡是現代人都會有一、兩種病痛，這是認真工作才會得到的病。

因為有了平台，她得到的遠比失去的多。不僅保住了差點放棄的彩妝造型師職業，還能靠著自己喜歡又擅長的事情維持生計。最重要的是，她實現了從小就渴望的夢想，成為彩妝講師。

不要以為平台工作者是用滑鼠點幾下就能完成交易的輕鬆勞動，像秀陽一樣把平台當成機會的人們，今天也在激烈的競爭中迫切尋找工作機會。問題在於，這種戰爭有越演越烈的趨勢。秀陽剛開始在平台上開設化妝課程時接到了很多工作，但沒過多久，人們蜂擁而至。即使是在彩妝領域，也有越來越多資歷好、教學課程佳的競爭者出現。人才暴增的情況下，平台業者不久前開始以使用費、管理費、廣告費等名義，拿走收益的一○%做為手續費。在如此激烈的平台上要想生存下來，最需要花費心思的就是管好星級評分。

激烈的星級競爭

平台的世界裡，不管是平台工作者還是顧客，關注的都是星級評分。事實上在我們的日常生活中，星級評價也非常重要。在選擇新的課程、造訪美食餐廳或美容院，甚至飲食點單外送，還有比星級評分更重要的標準嗎？俗話說，初次見面三秒決定第一印象，平台上也是一樣。判斷一場講座好不好，一家餐廳美不美味，也不會超過三秒鐘。為什麼呢？因為有星級評價制度的存在。

只要是使用過平台的人，一定都打過星級評分，有的是回答固定問題後給分，也有的按照自己的標準給分。這麼多人的評價彙整之後，就形成了所謂的星級評分。

秀陽為了獲取高分，便努力提供顧客更多優惠。教授彩妝課程時，場地的租借費用原本應該由顧客負擔，但秀陽通常會自己承擔，算是提供給顧客的一種服務。如果到距離較遠的地方上課，通常還得加上交通費，但秀陽多半不另收這筆費用。還有，和顧客約定的上課時間是九十分鐘，但開始上課之後，經常會超過預定時間。對平台工作者來說，時間就是金錢，秀陽對此也毫無怨言。因為她認為，滿足顧客的需求才能確保長期的收入。秀陽在從事平台工作的過程才領悟到，即使只是給顧客一點小小的優惠，最終得到的回報就是星級高分。

「萬一明天的課程我少拿了一星或半顆星的話，那麼平均評分就可能掉到四星或四．五星。再加上萬一有人上傳了一篇負評，我的形象就會整個崩壞。」

這不禁讓人想問，是不是連這麼瑣碎的事情也要花費心思才能維持星級分數？回答是「沒錯！」平台的世界裡，工作者就如同商品一樣被標上星級進行交易。因此到顧客給出星級評分之前，一直都得戰戰兢兢的。儘管也對這點感到不滿，但秀陽還是認為星級評分也算是一種客觀的指標。過去透過周圍的介紹或人脈找工作的時候，「她人不錯」這種主觀的評價就很重要，但在平台上則有了具體可以理解的標準。上過課的當事人會留下所見所聞的率直評論，再打上星級評分，以此證明她是什麼樣的人、擁有多少實力。

秀陽連續兩年維持五顆星的成績，占據獨一無二的地位，評論區也是一片稱讚。只要能好好管理星級分數，平台業者還會特別加分成為「黃金等級」，這是人才共享平台各領域前二％的人才能得到的一種勳章，也可說是平台業者認可和保證的一種標誌。因此，獲得黃金等級的人必然會吸引更多顧客。在平台工作者越來越多的情況下，獲得業者頒發勳章的人就等於品質有保證，所以顧客會更放心地信任她。之所以能同時讓顧客和平台業者都滿意，是因為她身在平台這個範疇裡。平台一手包辦了廣告、宣傳和結帳系統，如果要她一個人做這所有事情，她大概連第一步都不敢踏出。

雖然秀陽很早就投身在平台的大海中，比其他人享有更多優惠，但她深知這只是短暫的。身為平台工作者，如果不能負起責任全力以赴，就算已經做到了盡心盡力，星級評分也有可能隨時掉下來、隨時出現負評。對秀陽來說，平台是再好不過的職場，但同時也是不久後必須離職的「殺伐」之地，說她像個「隨時做好離職準備的上班族」，其實也不為過。