哪些特質的人會做什麼都不順？運氣心理學解密

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忙碌的現代人，一出生就背負著「正能量的壓力」：要「常存感恩的心」、「幸福就在你我身邊」……形形色色的壓力。

有時我們確實需要這種心態。但這往往只是讓人暫時忘記面前困境的障眼法，並不能真正解決問題；不過是顆哄人相信「事實並非如此」的糖衣毒藥。在財富與成功的領域，諸如此類的謊言根本行不通；遺憾的是，謀生攸關存活，不可能光靠包裝就蒙混過關。

誘墨得面對痛苦的現實。某天，睜開眼才發現自己出生在貧寒的家庭，母親聽障、聽不見任何聲音，父親則靠著洗衣店的工作勉強維持生計。她的未來看不到什麼光明。雖然家境困苦，但誘墨的成績倒是很好。

不知不覺來到準備考大學的年紀。不幸的是，在誘墨體驗到真正的愛情之前，先嘗到了被戀人出賣的滋味。她的世界塌了下來，當然也沒考上理想中的明星大學。她待在補習班積極準備重考，卻依然失利。最後，誘墨決定自欺欺人、假裝自己是大學生，甚至靠著虛假的學經歷成為大學教授，並與事業有成的企業家結婚。隨著令人窒息的謊言一個蓋過一個，誘墨的不幸也如雪球般愈滾愈大。

這不是實際的人物，而是近期引發討論的電視劇《安娜》的劇情。就算不看最後一集，大家也能輕易預料到謊言將招致的結局。只是，誘墨又該怎麼安排她的人生？就算生活在悲慘裡，依然得癡癡地疾呼正能量、吶喊著「我是個幸福的人」、「我是個懂得感激的人」嗎？人生要是這麼簡單就好了。單憑正確的觀念，並無法改善任何事。

這種時候，只適合一句話。

「與其正面，不如實際。」

雖然嚇人，但面對現實才是明智的抉擇。這樣想吧，就算難受得要死，面對現實後擺脫它，怎麼說也比永遠生活在被正能量隱藏的痛苦之中更好吧？

假如肯認清「我的家境不好，必須靠自己振作起來才行」的現實，認真堅持重考第三次的話，扭曲的誘墨或許就能遇見真實的幸運，而不是從此活在捏造的不幸人生裡。

處理憤怒也是如此。當對方已經犯下大錯，無止境地原諒、饒恕並不是一種美德。交流不通順，直接面對與處理才是上策，既有助盡速解決問題，也不會留下後患。

職場上亦然。團體生活中，人們大多也都在被迫展現正能量的壓力下工作，就算心裡累得只想立刻寫辭呈，表面上卻依然得露出和靄的笑容，並保持良好的口氣與態度。可能因此得到「好人」的評價，卻忽略了自己真實內心的日漸腐爛。換句話說，最終受害的只有自己。

在最惡劣的境況，不需要正能量。想方設法盡快改變現實才更重要。坦白說，其實沒什麼強調正能量的富人，至少我迄今認識的沒有，不過這也不表示他們就刻意抱持負面的態度。

他們只是對金錢的態度出奇地實際，並且過著獨善其身的生活。那種只想到自己的，徹底的自私。

從這個角度來說，《安娜》中的誘墨確實不夠實際，即使意識到自己本質上就無法成為安娜的現實，她依然灌自己喝下「我是有錢人家女兒」的迷湯，每當遇上危急情況，便搬出一個又一個的謊言來逃避。她不是打從一開始就決定這麼做，而是逐漸地回不了頭。錯就錯在誘墨一直讓自己活在不實際裡。

「我再也不相信什麼幸運了，而是要等一個機會。」

這是誘墨在電視劇一開始時的台詞。她始終認為自己是幸運在茫茫人海中唯一遺忘了的那個，但其實誘墨自己才是最先對幸運視而不見的人。她有過無數次挽回人生的機會，就算重考三次也非得拿到大學文憑不可，然後至少找份工作改變自己的未來。只要認清自己的處境，稍微有點肯嘗試解決問題的判斷能力，她的人生或許就會變得截然不同。與其正面，不如實際，並且將自己擺到第一順位。這些是電視劇《安娜》教給我們的慘痛教訓。

總有些人是只做完準備就當作結束了，從來不會將它化作實際的行動；擔心了一大堆無謂的事後，就在準備之中又浪費了一天，無論準備考試或就業都是如此。若想成功就得行動，想東想西根本成不了大事。這類人時常只想扮演某種蘊藏無限潛力的角色：

「因為我是完美主義者啊……」

「我想在完全準備好後再表現出來。」

沒有任何運氣會乖乖等到你能夠表現得完美無缺的那一刻。過分追求「沒有最好，只有更好」的心態，反而會毀了自己的運氣。如果想要致富，至少有一件事是肯定的—成為腳踏實地的勇者，而不是積極正面的怯者。

讓財運變好的日常習慣

家，是一個人待最久的地方，因此也是招來好運的重要基地。既然在世間萬物運行中，存在著這股名為「氣」的能量，家裡的物品自然也與財運息息相關。

最具代表性的，就是隨身攜帶的物品。由於這些物品會一直跟在自己身邊，自然會對人的運氣造成很大影響。將千元大鈔捲起來放進錢包隨身攜帶把財守好。金湯匙則是顏色影響運勢的代表物品。自古以來，金色就是財運與健康、長壽的象徵，不妨將象徵口福的湯匙稍作更換，也能招來福氣。

諸如此類的招財習慣，大多都與風水學相關，以下介紹幾個讓財運變好的日常習慣，了解背後的原理，大部分都是可以輕鬆完成的。

1. 種在屋內的植物，建議以低矮的植物為佳。

2. 不要在冰箱上貼磁鐵。

3. 將五張大鈔捲起來，放在錢包裡隨身攜帶。

4. 使用金色的湯匙。

5. 關上廁所的門。

6. 在客廳擺放黃色的物品。

7. 隨時保持玄關處的整潔。

8. 床頭靠窗睡覺。

9. 於浴室擺放小盆栽。

10. 不要將淋濕的傘放在屋內。