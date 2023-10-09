專家：血液檢驗達標 身體可能還是有「問題」

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在內科等門診，或是健康檢查、健康診斷的時候，經常會實施血液檢驗。醫師會針對檢驗結果，參考一定的參考值，藉此評估患者有無肝功能、腎功能、膽固醇值、血糖值、貧血等問題。也就是說，為了判斷病狀程度是否需要積極治療，大多會採用血液檢驗。

若是保險醫療所執行的血液檢驗，在檢驗項目上會有比較多的限制。不過，若考量到健康保險的費用問題，這也是無可奈何（按：臺灣健保局僅提供常規項目的血液檢查；特殊的血液檢查，須視各家醫療險規範，以及醫院費用說明。一般來說，除非醫師要求患者進行該檢查，否則不會主動提供）。但是，從細胞分子矯正的角度來看，單靠一般檢驗可做的項目種類和數量，其實很難完全掌握到病患詳細的營養狀態。

血液檢驗設定的參考值是指，95％身體健康的人的檢出值都在這個範圍之內。也就是說，即便是健康的人，仍有5％落在參考值之外，而被判斷為異常值。

因此，這個參考值最大的問題是，無法拿來判斷營養素的不足或失調。也就是說，即便某檢驗項目的數值落在標準範圍內，也未必代表營養方面沒有問題。

例如，就拿血液中的重要蛋白質—白蛋白來看吧！

白蛋白的參考值是3.8∼5.2 g ／dL，通常只要檢驗結果在此範圍內就沒有問題。但是，東京都小金井市實施的追蹤調查發現，70歲健康檢查中的白蛋白數值，和70歲以後的人壽命有著極大的差異。

在檢驗結果低於標準範圍3.8 g ／dL的群組中，不分年齡，在5年之後，也就是75歲之前，死亡的機率竟高達60 ％，而且即便在標準範圍內，仍然有死亡風險。

從資料便可看出，70歲時的白蛋白值越高，在75歲之前死亡的機率就會下降較多（圖6-1）。

多項檢驗一起看，才能評估是否缺鐵

利用細胞分子矯正評估血液檢驗時，必須把多個項目串聯起來，然後再評估患者的營養與代謝問題。

這裡就來介紹一下缺鐵的評估方法。

通常，若有缺鐵問題就會造成貧血，所以我們會根據紅血球的數量、含鐵的血紅素的濃度下降，來診斷為貧血，並做出缺鐵的評估。

然而，其實在患者被診斷為貧血之前，身體裡面早已有缺鐵現象。關於此點，我在2003年就曾把論文〈對貧血的營養療法〉投稿至《治療》（南山堂，2003年11月號）的內科雜誌，雖有幸獲得刊載，但很遺憾的，並未得到同業醫師的迴響。

然而，在NHK於2014年4月播出的健康節目《試試看！加藤》中，國立精神暨神經醫療研究中心、情緒障礙先進治療中心的功刀浩，把這種缺鐵現象列為「新型缺鐵」，並表示缺鐵不光會造成貧血，也與憂鬱症狀等問題有關，這樣的內容才終於廣為一般民眾所知。

這個節目所介紹的內容，其實我在前面已陳述過，那就是鐵蛋白的血液檢驗項目。鐵蛋白所反映出的數據，通常就是指貯藏在身體裡面的貯藏鐵量。

在這個節目播出之後，許多人紛紛前往醫療機構就診，希望測量鐵蛋白。之後，相關領域的數名精神科醫師，也針對缺鐵和憂鬱、恐慌之間的關係，陸續出版相關書籍。

我相信，沒有被診斷為貧血的缺鐵，也就是「新型缺鐵」，若所有診療科的醫師都能有正確的認知，必定能為許多女性患者的難治症狀帶來更多改善。

在過去的研究中，鐵蛋白值 1 ng ／mL相當於貯藏鐵8毫克，在成人當中，男女所需要的貯藏鐵是一千毫克，所以與該貯藏鐵相當的鐵蛋白，就等於是1000÷8＝125。

可是，假設某檢驗所把女性鐵蛋白參考值設定為4∼64 ng ／mL，那麼，如果用它來作為參考，照邏輯來看，適當的125 ng ／mL便算是異常高值。所以，我認為應該重新評估，女性鐵蛋白的參考值應該把125 ng ／mL設為中央值，然後再把上下50 ng ／mL設為上下限才對。

不管怎麼說，前面也曾提到，單靠鐵蛋白值判斷鐵的過剩或不足，還是非常危險的。

鐵的貯藏型態，也就是鐵蛋白，本來就會被分泌到腸道黏膜、肝臟、脾臟等全身上下的器官，為缺鐵做準備。然後，以一定比例從這些器官或組織滲漏到血液裡，才是血液檢驗可檢測出的鐵蛋白值。

因此，當鐵蛋白蓄積過多的組織或器官，引起發炎等問題的時候，鐵蛋白滲漏至血液的情況就會增多。這樣一來，就算實際上應該是貯藏鐵不足，鐵蛋白呈現低值的狀態，也會變成適當值或是高值。也就是說，我們無法藉由鐵蛋白值來掌握貯藏鐵量。

為了預防這種情況，細胞分子矯正會測量許多與鐵相關的項目，藉此掌握鐵代謝的整體狀況。