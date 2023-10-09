Q3商用不動產報告出爐 2大商仲這樣看

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2大商仲本月3日、4日接續公布第3季商用不動產季報，針對土地交易市場，仲量聯行指出，即使受《平均地權條例》新法影響，整體住宅開發仍具韌性，戴德梁行認為今年第4季將是年度土地交易金額是否突破10年新低的保衛戰。

Q3土地交易成長

關於土地交易表現，仲量聯行指出，全台第3季大型土地交易達393億元，交易額及季成長率均創今年最高，交易量也逐季上升。其中以桃園市交易最熱絡，交易額200億元，占全台一半，而桃園市、台中市為建商主要布局城市。

戴德梁行認為，第3季土地交易量雖擺脫前2季的低迷，但仍遠低於近10年單季485億元的平均交易量，可見土地市場仍處觀望期，建商挑選優質土地投資的方向不變。

全年交易難破千億大關

至於第4季土地交易表現，戴德梁行指出，交易金額恐將面對是否跌破10年新低的保衛戰，因第4季目前尚無大規模的指標性土地標案，加上總統大選及國際政局不穩的因素，預期第4季交易金額恐難突破200億元，全年交易突破千億元大關的難度極高。

仲量聯行：鎖定地段看漲區、招商案

針對建商動向，仲量聯行分析，住宅用地交易占39％，仍占市場大宗，買家以開發商占51％最多，顯示即使受《平均地權條例》新法影響，住宅開發仍有市場韌性，開發商針對地段看漲區域仍長期佈局，持續買進土地存貨。而公部門招商案逐漸回溫，板新站聯開案簽約建立市場信心，因此區位佳、招商條件合理的案件仍受業者青睞。

戴德梁行：捷運聯開案是布局良機

戴德梁行分析，住宅地價仍溫和上漲，不過國際升息趨勢未停，因此建商減緩土地儲備量，改採以目前營建成本為基礎評估都市更新及捷運聯開案的穩健策略。此外，捷運廈安站、中正紀念堂站將陸續截標，捷運中和站及連城錦和站也將於近期公告招商，將會是明年建商趨避風險下，積極回防雙北、隨捷運布局的良機。