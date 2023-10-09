10／9本周國內外財經焦點》美、中公布CPI、PPI、財政部進出口數據

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國政府關門危機暫時化解，各項經濟數據將如期公布，本周市場關注9月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。

財經網站Trading Economics經濟學家預測，鑑於近期石油價格節節走高，預估9月CPI年增3.8％，略高於8月的年增3.7％，不過不含食品與能源項目的核心CPI增幅可望維持下降趨勢，由8月的年增4.3％，降至9月的4.1％。

而美國8月PPI月升0.7％，高於預期的升幅0.4％，創去年6月來單月最快增速，7月PPI月升幅則從初發布的0.3％上修到0.4％，與去年同期相比增幅1.6％。

上述數據均為聯準會在制定貨幣政策時的參考，而聯準會本周將公布會議紀要，聯準會在上個月的會議宣布將基準利率維持在5.25％至5.50％範圍不變，但透露年底前可能再升息1次以打擊通膨。

本周美國國會山莊將忙著眾議院議長改選，因前眾議院議長麥卡錫的臨時撥款法案引起黨內強硬派不滿，遂與民主黨議員聯手發動罷免，麥卡錫成為有史以來首位被罷免的眾議院議長，共和黨計劃10日討論麥卡錫的繼任人選，預計11日投票選舉新議長。

第134屆廣交會將於10月15日至11月4日在廣州舉辦，在大陸進出口欲振乏力背景下，有「大陸外貿晴雨表」之稱的廣交會動態備受市場關注。

截至9月27日，重點市場與會人數穩中走俏，本屆廣交會的歐美採購商預註冊人數，較2023年上半年舉辦的第133屆同期成長20.2％，其中歐洲採購商成長19.1％，北美成長20.3％。

本周大陸將公布9月CPI、PPI。大陸8月份CPI「轉正」年增0.1％，略遜市場預期的上漲0.2％，而7月份CPI為年減0.3％，為近兩年半來首現通縮。8月PPI年減3.0％，符合市場預期，且為5個月來最小跌幅。

大陸國家統計局發言人付凌預估，CPI漲幅有望繼續回升，市場價格溫和上漲，有利於消費增長，也有利於穩定生產者預期，促進市場平穩運行。PPI降幅收窄態勢有望持續，主要是由於國內市場需求拉動有望增強。

財政部11日將公布9月海關進出口統計。我8月出口金額為373.6億美元，年減7.3％，連12黑；累計前八月出口值則是2,781.7億美元，年減15.7％，為金融海嘯後、近14年同期最深跌幅。

預估9月出口規模將落在368億美元至383億美元，年增減幅在正負2％，主要是去年9月基期較低，不排除9月出現技術性成長，但出口明確轉折點將在11月，預期第四季後才會轉入上行周期。

勞動部也將公布最新無薪假統計、主計總處公布8月薪資統計、財政部公布9月稅收等數據。

此外，本周關注大陸商務部對台貿易壁壘調查的後續進展。大陸商務部4月12日發出公告，就台灣禁止大陸2,455項商品進口進行貿易壁壘調查，調查應在10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。

商務部也在8月17日說明初步調查結果，指出台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。調查機關將依據相關規定，繼續深入展開調查工作。

由於調查時限將屆，是否有更進一步的說明，以及對ECFA的可能影響與衝擊，都有待觀察。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。