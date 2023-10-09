亞東科大歡慶創校五十五周年 徐旭東董事長期勉順應趨勢國際化與數位化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞東科技大學為慶祝創校五十五周年，於十月七日上午在有庠科技大樓演藝廳舉行慶祝典禮，遠東集團董事長徐旭東親臨典禮致詞，各界貴賓有遠東新世紀徐旭平副董事長、王孝一執行長、徐元智先生紀念基金會董麗貞執行長、亞東創新發展(股) 廖瑞芬總經理、徐元智先生醫藥基金會朱樹勳副董事長、亞東醫院邱冠明院長、陳芸副院長、張至宏副院長、元智大學廖慶榮校長、新北市教育局技職教育科江彥庭科長，以及新北高工林清南校長、鶯歌工商顏龍源校長等多所高中職校長或主任，全國公私立各級學校家長聯合會、新北市國中小校長協會、新北市中小學家長協會理事長或代表、亞東歷屆校友會理事長、傑出校友等，冠蓋雲集。典禮由七十九年畢業校友組成的樂團高歌「分享」揭開序幕，接著由甫自越南來的新生穿著越南的國服-奧黛，演唱「那些微小的事」，象徵亞東精神的傳承與創新。

亞東科技大學為遠東集團創辦人徐有庠先生秉持「弘文明德，育才興國」理念，以遠東紡織與亞洲水泥為後盾，於民國五十七年十月創辦「亞東工業技藝專科學校」，是全國第一所私立二年制專科學校。八十九年改制為「亞東技術學院」，一百一十年八月改名為「亞東科技大學」。亞東向以辦學嚴謹著稱，無論在校園環境營造、設備更新、師資延聘、課程規劃、研究發展，以及提升教學品質等各方面成效卓著，歷屆畢業生在業界的表現亦深受肯定，天下文化特輯錄亞東科技大學十七位校友實踐自我的精采人生，出版《樸實的精采：17個成就夢想的故事》一書，見證亞東以「誠、勤、樸、慎、創新」培育專業人才的辦學精神。

遠東集團徐旭東董事長致詞時，除肯定亞東科大黃茂全校長及全校師生的表現外，更表示董事會全力支持學校充實硬體設備，營造優質校園以利教學，同時期勉全校師生應順應時代環境的變化，加強雙語學習以培育接軌國際的能力，並應加強數位化、AI化的學習，以對應未來職場或社會國家所需。尤其徐有庠創辦人當初即本於為國育才之心，因此亞東科大肩負重要使命，必須在良好的基礎上，持續為國家社會作育英才，不負所托。

亞東科大黃茂全校長表示：在少子化的浪潮下，各校深感招生危機，但在全校師生的共同努力下，今年招收的新生，包括來自越南、印尼等國的外籍學生，註冊率達近九成，在研究發展、教學創新、產學合作等，成果豐碩，例如工商業設計系閆嬰紅老師指導學生參加2023年第九屆韓國WiC世界創新發明大賽，榮獲2金、1銀及大會首獎，其中陳心柔同學以「霞光萬道(太陽能登山指示燈)」兼具環保、安全與便利等三大特性，榮獲金牌與大會首獎的肯定。

今年八月，醫護暨管理學院院長兼資訊管理系主任洪維強教授、護理系主任周繡玲教授率14位同學至馬來西亞霹靂州進行資訊科技與健康照護志願服務，學生不但能學以致用，並藉由志工服務拓展國際視野。近年來亦走出校園，服務社區，與中小學共享資源，實踐大學社會責任，獲得良好回饋。

亞東科大會後並邀請徐旭東董事長及與會貴賓參訪「機能時尚紡織品類產線基地」，該基地建構有針織品產線、紡織品數位印花產線及機能服飾產線，涵蓋紡織纖維製造、紡紗、織布、印染及紡織產業等次產業，目前亞東科大結合了夥伴學校、財團法人、產業公會、業界與關係企業，由縱向的紡織相關產業與橫向學術交織，透過產、學、研多元且密切合作，擴大紡織相關產業實務人才培育與技術深化，逐年填補紡織產業人才之缺口，提升紡織產業之競爭力，亦再次證明技職教育的務實致用精神。

為慶祝創校五十五周年，亞東科大除舉辦慶祝典禮外，更擴大舉辦「亞東五五慶團圓」饗宴，邀請各界貴賓、歷屆校友與全校教職員工歡祝校慶，歷屆校友踴躍出席，足見其對母校的向心力，亦為校務發展的重要支持力量。亞東科大黃茂全校長特別感謝各界的祝福，更期許亞東師生共同努力，無論在教學或研究、國際交流及產學合作能永續創新，更加精采。