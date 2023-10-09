法人近20日買超 15檔二低一高大反攻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國非農就業數據新增33.6萬人超乎市場預期，美股四大指數6日由黑翻紅，成為好兆頭。投資專家建議，台股回歸基本面，鎖定股價在月線下、本益比低於大盤，且9月營收月增的價值型個股，搭配法人近20日買超，包括矽創及華通等15檔「二低一高股」，股價可望展開絕地反攻。

2024大選不到100天，台股上周以16,520.57點收盤，本益比19.2倍，多頭氣勢漸濃。按「二低一高」原則篩選，包括矽創、華通、致伸、聯陽、智易、晶技、中磊、東和鋼鐵、聯電、台表科、群電、希華、洋華、揚博、宇智等15檔個股倍受看好。

15檔個股中，除東和鋼鐵外，其餘14檔均為電子股，集中在電子零組件、網通、半導體、光電等族群，本益比達9.1～17.6倍，9月營收月增率0.2～11.19％，且三大法人近二十天買超0.03億元～24億元等題材支撐。

台新投顧副總經理黃文清表示，股價在月線以下、本益比低的個股，代表目前股價基期低、投資價值較高，再搭配基本面最新公布的9月營收比起上月成長，後市可望有上漲空間；當法人也同步買超，代表市場主流已經進一步率先鎖定籌碼，有望在第四季行情回升中突圍。

康和證券投資總監廖繼弘指出，大盤再16,200點到季線間震盪整理，雙十節後觀察買盤回流以帶動盤勢上攻；現階段要審慎選股，考量在指數大漲時，高本益比的個股反而漲勢更凌厲；反之指數下跌時，選股轉而重質，也就是基本面做護體，選擇本益比低、股價淨值比低的個股進場布局。

專家認為，每個產業的成長性不同，本益比高低也會不同，景氣循環股的DRAM及面板股則要逆勢操作。

因為景氣循環股在股價位於谷底時，獲利相對更低，計算出來的本益比較高，但結束谷底之後，景氣循環股會進入復甦期，故此時是好的買點，與電子組裝及零組件的操作方式不同，這些因素在篩選時須特別留意。

矽創9月營收年月雙增（年增4.83％、月增2.97％），隨著電視、手機面板庫存去化告一段落，以及車用需求穩健，法人預期車用營收成為矽創未來主要成長動能之一。

華通受惠通吃蘋果、華為手機品牌為其客戶，9月營收71.01億元登九個月來高點，第三季營收勁揚逾4成，寫下今年單季新高紀錄，展望第四季，法人預期華通有機會挑戰高點。

（相關新聞見A3）