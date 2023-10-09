以巴衝突升高 熱錢竄逃 黃金 成資金避險首選

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以巴衝突對金融市場影響

以巴衝突升溫令地緣政治風險升高，專家認為這可能促使資金轉向黃金與美元等避險資產，同時提振近來遭大幅拋售的美國國債需求。國際原油價格9日可能出現「本能反應式」飆漲，但若是雙方衝突未進一步升級的話，整體影響應該有限。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」7日發射數千枚火箭突襲以色列，以國隨即派遣數十架戰機轟炸加薩走廊反擊，該國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言「要讓敵人付出慘痛代價」。

能源研究機構Vanda Insights執行長哈利（Vandana Hari）接受財經媒體CNBC訪問時表示：「周一市場開盤時，我們可能看到原油價格大漲。這勢必會帶來一些風險溢價，直到市場確信該事件不會引發連鎖反應，中東石油與天然氣供應不受波及為止。」

分析師指出，以色列與巴勒斯坦都不是石油生產大國，但衝突發生在全球主要產油區，且須提防戰火進一步擴大的可能性。以色列擁有兩家煉油廠，每日原油產能近30萬桶。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，巴勒斯坦境內並未生產石油。

哈利解釋說道，雖然這場衝突不會直接影響到石油生產或供應，但它依然發生在「重要的石油生產與出口區域門口」。

能源諮詢公司Facts Global energy中東董事總經理納塞里（Iman Nasseri）表示：「除非雙方衝突迅速演變為區域戰爭，美國、伊朗與其他國家直接涉入，否則對油價影響應該有限。」

斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）首席市場經濟學家卡迪羅（認為，這是大家在投資組合必須加入黃金的絕佳範例。黃金是抵禦國際動盪的完美避險工具。」

卡迪羅同時預估，美元也將因此受益。他表示：「只要出現國際動盪時，美元就會走強。」

Annex財富管理公司經濟學家雅各布森（Brian Jacobsen）表示，以巴衝突是否成為重大的市場事件，取決於衝突持續多久時間，以及是否有其他國家捲入紛爭。（相關新聞見A3）