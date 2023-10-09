黃仁勳 取消以色列AI高峰會

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受到以巴衝突影響，輝達（NVIDIA）原定於15～16日在以色列舉辦AI SUMMIT（人工智慧高峰會）宣布取消。業界原本預期，AI教父－輝達執行長黃仁勳將於高峰會中展示下世代晶片B100，如今期待落空，科技業都在等待黃仁勳的下一步。

輝達7日官網公告，在以色列特拉維夫召開之AI高峰會，受到以巴衝突升溫及危險性升高等因素影響，取消舉辦高峰會，後續是否以線上形式召開仍待進一步討論。

全球AI需求熱潮越演越烈，外電指出，為不讓輝達獨占鰲頭，微軟及超微（AMD）都將在年底前推出AI晶片，全力搶食輝達H100的市占率。微軟計畫於10月推出首款人工智慧（AI）晶片，該款晶片代號為Athena，降低對輝達的依賴度。勁敵超微（AMD）也祭出專為AI訓練和HPC作業而設計的MI300加速器，預計第四季發行。

面對競爭對手的近逼，輝達B100加足馬力計劃於明年上半年問市。供應鏈傳出，輝達將於明年上半年推出的Blackwell架構B100 GPU，採用台積電3～4奈米製程，並透過連接兩個GPU晶片和8個HBM晶片，晶片尺寸為H100的2倍大，並採液體冷卻作為散熱解決方案。

供應鏈表示，輝達下世代產品除台積電負責晶片代工外，伺服器的組裝則由廣達及緯創分食，HBM3e晶片則由SK海力士和美光提供，水冷式散熱由奇鋐拿下，機殼廠勤誠也搶食部分訂單。

花旗證券樂觀看好輝達後市，並認為明年AI賽局因新版B100 GPU而產生變化，並指出，該公司即將推出的Blackwell架構B100 GPU，有望成為2024年上半年的「重要股價催化劑」，將推升毛利率及營收。

高盛證券也看好輝達後市，並指出，輝達仍是「AI淘金熱」最重要的「鏟子供應商」（shovel supplier），技術護城河具競爭力，客戶積極建置愈來愈複雜的AI模型。