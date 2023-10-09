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美國參議院組團訪中國 舒默會上海書記 強調美不尋求與中脫鉤

  • 工商時報 黃欣
參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領跨黨派參議院代表團，7日抵達上海，當日與上海市委書記陳吉寧會面。圖／美聯社
參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領跨黨派參議院代表團，7日抵達上海，當日與上海市委書記陳吉寧會面。圖／美聯社

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中美政府高層官員近期互動頻仍，且為11月兩國元首會晤鋪路之際，向來對中國立場強硬的美國國會也罕見地組團訪問中國，釋出兩國關係緩和的訊號。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領跨黨派參議院代表團，7日抵達上海，當日與上海市委書記陳吉寧會面。舒默強調，美國不尋求與中國脫鉤或衝突，並希望雙方在經濟層面能夠公平競爭。

繼美國國務卿布林肯、財長葉倫和商務部長雷蒙多之後，舒默是最新訪中的美國政界重量級人物，也是美國參議院自2019年以來首次組團訪中。接下來該代表團將前往北京，是否與中國國家主席習近平會面，成為各界關注焦點。

綜合陸媒報導，舒默在與陳吉寧會面時強調，美國不尋求與中國脫鉤或衝突。舒默特別提到，不少美國人都覺得中國沒有公平對待美國企業，互惠互利很重要，美國希望雙方在經濟層面能夠公平競爭。路透引述舒默的話說：「我相信我們需要互惠，讓在中國的美國公司比照中國本地公司，能夠自由地競爭。」

陳吉寧表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，亦有利於世界。上海作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，願積極推動中美兩國關係發展，持續擴大經貿往來。

美國媒體指出，該代表團本次將向中方提及美企在中國的經營環境、人權等多項議題。代表團本次的海外行除了造訪中國，還會前往韓國與日本。

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