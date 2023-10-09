戰爭難民與非法移民恐分裂歐盟社會

時序進入秋季，歐盟在國防、外交、經濟、社會等方面，都走到了歷史的轉捩點。最新的引爆點是，一個接近北非、不到8,000人的義大利蘭佩杜莎島，在9月下旬的三天內，湧進超過8,000名難民。天主教教宗方濟各在9月23日訪問馬賽時，呼籲法國總統馬克宏和其他歐洲國家領袖開放港口，接納難民，卻沒得到正面回應。再加上一連串的政治連鎖效應，戰爭難民和非法移民的問題，已成為歐盟各國必須正視的重大課題，否則歐盟社會將面臨分裂危機。

繼5月下旬，拒收來自義大利的3,500位難民，法國政府已清楚表明，不會接收新一批的難民，法國極右派的國民陣線領導人雷朋、義大利極右派領導人撒爾維尼，聯袂前往蘭佩杜莎島，重申「反移民」的政策主張。此次的人權危機，也促使歐盟執委會主席馮德萊恩急忙造訪該島，因為難民問題越演越烈，已演變成2024年6月歐洲議會選舉的前哨戰。

中間偏左、已接納100萬戰爭難民的德國執政聯盟，也因為經濟衰退、能源物價高漲，導致地方選舉敗選，在另類選擇黨躍升為第二大政黨的壓力下，總理蕭茲領軍的聯合政府不得不表達拒絕接收難民的立場。另類選擇黨的支持度從1月的14％，提高到現在的22％。執政的社會民主黨只有27％的支持度，蕭茲內閣滿意度低迷不振，面對2025年的德國國會大選，「暫時拒絕接納難民」，是不得不然的政策，也顯示出德國民眾因為生活過得不好，也慢慢形成「反移民」的全國性氛圍。

在外交方面，雖然歐盟「親美」的主軸不變，但對於如何處理「中國是制度性對手」的問題，大國如德法領導人，仍然保有縱橫捭闔的空間。重要的是，意識型態不同的政黨輪替，對於各國的經濟、外交、能源、社會政策走向將造成南轅北轍的影響。由於歐洲國家的右派政黨或聯盟，將「移民」和「治安」與「失業」劃上等號，反移民的政策主張，於經濟不好的今時今日，在各國大受選民歡迎，並不令人感到意外。

移民問題，是歐洲各國的歷史共業。歐洲列強做為很多國家的宗主國，本來就有殖民地人民入籍成為本國公民，算是舊世代的合法移民；2010到2011年茉莉花革命，遠從北非和中東進入歐盟的移民，成為合法公民者少，滯留歐洲各大城市者多。然而，對於已經成為歐洲公民的少數民族，就算是已經落地生根的第二代或第三代，長期還是一直面對社會的系統性歧視，淪為找不到工作或找不到好工作，雙重乃至多重的弱勢族群。這種平常隱而不見的現象，一旦遇到導火線的重大事件，馬上就會引爆成為街頭暴力或甚至城市暴動。法國從6月底到7月初的全國城市暴動，就是歐盟各大經濟體和富裕城市必須引以為鑑的實例。

在當前「戰爭第一，經濟第二，移民第三」的現況下，歐盟各國政府均面對巨大的政經社會與文化衝擊，以及定期選舉的壓力，加上極端氣候的旱澇災害不斷侵襲，執政當局要維持一致的外交、經濟、社會政策，難度極高，可謂家家都有一本難念的經。雖然歐盟已確立持續支持烏克蘭的戰略方針，但「願意」和「有能力」提供援助的國家，可說是涇渭分明。基本上，距離烏克蘭戰場愈遠的國家相對有能力、但卻缺乏意願提供軍事物資給烏國。現實就是，德國、法國、義大利這三大經濟體，都離烏克蘭戰場比較遠，而且都面對嚴重的移民問題。

戰爭終究會結束，經濟也會逐漸復甦，但從中東和北非以及烏克蘭來的難民和移民問題，卻可能影響好幾代之久。這個「跨國、長期、社會、種族、治安、宗教」的複合型問題，並不在美國主導北約的重大議程上，但對於歐盟來說，「歐洲是歐洲人的歐洲」，社會治理是重中之重，不管是大國如德法義，或是其他歐洲國家，都處在不得不做取捨的歷史轉折點上。