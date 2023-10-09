打房乏力？ 預售房價創高四起

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2023年前三季北台灣新建案實登最高單價

儘管房市調控政策一波波，但房價屢創新高個案卻是遍地開花。據內政部實價登錄資訊顯示，北台都會區預售新案的平均開價、最高成交單價都再創區域或路段新高。以北市來說，大同區「國王雙子星」每坪最高成交價達151.1萬元，已超越大安區4成的銷售中新案平均開價；新北板橋「勝輝一邸」最高成交單價更創下每坪116萬元的紀錄，坐上新北「新樓王」寶座。

央行總裁楊金龍日前赴立院報告「健全房地產市場方案」時，釋出政策打房已收成效，今年以來房價漲勢漸緩的訊息，然卻與台灣屢創新高的房價，猶如兩個不同的世界。

信義房價指數包括新北、台南、高雄都再創新高，北市、新竹、台中也持續攀升；國泰房地產指數也顯示全台及六都房價都再創新高。觀察種種數據，房價不但看回不回，甚至還有不少預售新案持續突破前高，大大顛覆外界對房價將鬆動的期待。

《住展雜誌》調查顯示，近三個月北台都會區預售屋平均開價、實登成交單價，已有20筆刷新區域或路段新高，其中北市大同區建案「國王雙子星」每坪成交單價突破151.1萬元，直追大安區，更打破大同區最高單價紀錄。

在北士科園區題材醱酵帶動下，北投、士林房價也表現亮眼。捷運唭哩岸站附近最高開價的「夏沐時」，每坪實價最高也達100.1萬元，創區域新高；捷運北投站的「嘉盤日光」，每坪最高實價也達96.9萬元。至於鮮少有預售新案釋出的士林社子，「德林哲里」每坪實價最高達61.89萬元，刷新社子史上新高。

新北市近月房價再度創高的指標案，更是遍地開花！板橋、三重、永和、鶯歌、八里、林口、樹林都出現刷新史上新高個案。最令人驚豔的是板橋新板特區「勝輝一邸」，每坪實價已揭露3戶，高達112萬～116萬元，不但創下板橋新高，更突破新北單價天花板。板橋浮洲指標案「馥華原真」，也以最高實價單價63.7萬元備受矚目；板橋江翠「新濠一匯」實登每坪最高83.5萬元，也傲視群樓。

捷運三重站附近去年推出的「家泰豐和」以每坪83.2萬元再締三重新高；「潤泰峰左岸」最高實價達76.5萬元，創下二重重劃區最高紀錄；仁義重劃區則有「陸江澐莊」，最高成交單價達76.3萬元。

新竹房價外溢效應快速，竹東「綠視界」也已站上5字頭。