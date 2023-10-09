自培選手 公股球隊新顯學

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公股金融機構支持體育歷史久遠，如合庫桌球隊、棒球隊，及土銀羽球隊，都是「元老級企業球隊」，但體育贊助越來越受到企業重視，民營企業也斥重金吸引優秀選手，加上不需要行員考試，使得公股招募面臨難題，因此，公股球隊轉向更重視「自培」，以紮實的訓練資源，讓在學時期就贊助的選手成長茁壯。

合庫支持體育已經有70多年，合庫金表示，合庫對臺灣體育發展有著強烈的使命感，積極協助政府培植國家選手，於1947年成立桌球隊、1949年成立棒球隊、1992年成立羽球隊。三支球隊的教練團在各種青少年比賽中，以成績及將來發展潛力，發掘表現優異的選手，少年國手可挑選擔任預備隊員提供營養金，成人國手階段「擇優錄取」為正式行員。

土銀以羽球隊最知名，於1976年成立。土銀羽球隊指出，土銀與七間學校進行建教合作，從小就開始培訓，達到土銀比賽成績門檻者就成為預備球員，提供營養金；正式球員則是每年開放固定名額，除術科的比賽成績要達標外，筆試部分要考一般銀行員的科目考試，通過後是正式球員也是正式行員，每月除營養金還可領行員薪水。

但公股相關人員透露，民營企業球隊無論是營養金、獎勵金、曝光資源上，都比公股金融機構誘人，且不需考過行員資格也能成為正式球員，因此許多好手轉而參加民營企業的球隊，有公股球隊就曾出現該年度招考名額2人，只有1人錄取的情形。面對「缺將」只能「用戰績說話」，提供完整、紮實的訓練菜單、自律的生活管理，全力培養還在就學中的預備球員，讓他們站上世界的舞台、甚至有奪牌能力。

公股球隊強調，部分希望能在選手生涯有輝煌成績的球員，也確實因此「棄高營養金」選擇公股球隊，並頻頻出現頂尖好手，例如合庫的莊智淵、林昀儒、鄭怡靜、周天成、戴資穎；土銀的王齊麟、李洋等，上屆奧運優秀成績，也吸引一些選手轉隊到公股球隊，充實球隊戰力。